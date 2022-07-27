Market satışlarında büyük düşüş: Talep ya küçük gramajlara ya market markalı ürünlere

Gıda Perakendecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, son bir yılda et satışlarında yüzde 40, meyve satışlarında yüzde 50 düşüş yaşandığını anlattı. Fiyatların geldiği seviyeden dolayı sadece gıdada değil, güneş kremlerinde bile market markalı ürünler satılıyor.

Gamze BAL

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Yüksek enflasyonun etkisiyle satın alma gücü eridikçe marketlerin satışlarında miktarsal bazda büyük düşüşler yaşanmaya başladı.

Haziran ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre et satışlarında yüzde 40, meyve satışlarında yüzde 50 daralma olduğunu belirten Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi, alışverişlerin artık daha sık ve küçük miktarlarda yapıldığını anlattı.

Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer ise, vatandaşın market markalı ürünlere daha önce görmediği ilgi ve alakayı göstermeye başladığını, sadece gıdada değil, güneş kremlerinde bile artık market markalı ürünlerin satıldığını söyledi.

PERAKENDECİ DE ULAŞILABİLİR FİYAT ARAYIŞINDA

Sozcu.com.tr’ye konuşan GPD Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Tüfekçi’nin verdiği bilgiye göre, son bir yılda market markalı ürünlerin pazar payı süpermarketlerde yüzde 6 civarında iken yüzde 10’a yaklaştı. İndirim marketlerinde ise bu oran yüzde 58’ler seviyesinde iken yüzde 68’i aştı.

Tüfekçi, “Satış adetlerinde azalma var. İnsanlar satın alınabilecek fiyatları bulabilmek için sürekli gramajlarda değişiklikler yapıyor. Biz de alışverişte ulaşılabilir fiyatları artırmak için yeni ürünler ve yeni markalarla çalışmak durumunda kalıyoruz” dedi.

“Private label dediğimiz market markalı bir ürün ile markalı bir ürün arasında yüzde 40 gibi bir fiyat farkı var” diyen Tüfekçi, “Fiyatların geldiği seviyeden dolayı market markalı ürünlere tüm ürün kategorilerinde ciddi talep var ve bunun daha da artacağı belli” diye konuştu.

ARTIK GÜNEŞ KREMLERİ BİLE MARKET MARKALI

Sozcu.com.tr’ye konuşan PLAT Başkanı İmer Özer ise, son bir yılda özel markalı ürünler cirosunun bir önceki yıla göre toplamda yüzde 79 arttığı bilgisini verdi.

“Tüketici bugüne kadar hiç denemediği market markalı ürünleri denemeye başladı. Bu ürünlerin satışının yoğun olduğu marketlere girmeyen tüketiciler bile marka tutkusunu bir kenara bıraktı” diyen Özer, şöyle dedi:

“Market markaların en zorlandığı kategorilerden biri şampuandı. Özellikle kadınlar futbol takımı tutar gibi şampuan markası tutuyorlardı. Ancak fiyatların geldiği seviyeden sonra, market markalı bir şampuan ürünü pazar liderliğine oturdu.”

“Bu ürünler artık görmediği ilgi ve alakayı görüyor” diyen Özer, “Market markalı ürün olmayan kategori kalmadı. Güneş kreminde bile artık market markalı ürün var” diye konuştu.

EN ÇOK ARTIŞ YAĞ VE KAĞIT ÜRÜNLERİNDE

Özer’in verdiği bilgilere göre:

• Yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre alkolsüz içeceklerin pazar payı yüzde 10,7’den yüzde 10,9'a yükseldi. Market markalı olan süt ürünlerinde yüzde 52,1 olan pazar payı ise yüzde 55,1’e çıktı.

• Yağlarda yüzde 46 olan pazar payı yüzde 49,7'ye çıkarak bu kategorideki zirvenin sahibi oldu.

• Dondurmalarda 13,3 olan oran 15’e yükseldi.

• Bulaşık deterjanlarında yüzde 17,3 olan pazar payı 19,2'ye, poşetlerde yüzde 49'dan yüzde 52,7'ye çıktı.

• Deterjanlarda yüzde 5,6'dan yüzde 5,8'e, ev temizleyicilerde 20,3'ten 23,3'e yükseldi.

• Tıraş ürünlerinde ise yüzde 16,6’dan yüzde 18,2'ye yükselirken, ağız bakım ürünlerinde yüzde 5’ten yüzde 5,2'ye ve kağıt ürünlerinde ise 42,5’ten 45,7'ye çıktı.

TEKELLEŞME VURGUSU: HER MARKA YER BULAMIYOR

Öte yandan, sozcu.com.tr’ye konuşan bir diğer isim İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere ise, Tüfekçi ve Özer gibi artık daha küçük gramajlı ürün satışlarının arttığını, market markalı ürünlere talebin de her kategoride arttığını aktardı.

Ancak Güzeldere, bu konuda tekelleşmenin yaşandığına, Anadolu’daki yerli üreticilerin raflarda kendine yer bulamadığına dikkat çekerek, market markalı ürünlerle ilgili düzenleme talep ettiklerini söyledi.

“Dernek olarak bu konuda düzenleme istiyoruz çünkü belli markalar raflarda yer edinemiyor” diyen Güzeldere, şöyle konuştu:

“Oligopol piyasası dediğimiz, belli oyuncuların hakimiyetinde şekillenen piyasada, sadece belli markalar satılıyor. Anadolu’daki yerli üreticiler raflarda yer edinememe sorunu yaşıyorlar. Değerler ekonomisinde sıkıntılar oluşuyor, işin iklimi değişiyor.

Market markalı ürünlerin payının ne olacağını ortaya koyan bir düzenleme getirilmesini talep ediyoruz. Çünkü iş tekelleşmeye doğru gidiyor. Bu da adil rekabetin doğasına aykırı ve haksız rekabete yol açıyor.”

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