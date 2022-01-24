Market yasağı ekmeği ucuzlatır

Ekmeğin sadece bakkal ve büfelerde satılması halinde fırıncı maliyetinin yıllık 7 milyar lira düşeceği, bu sayede ekmeğin 20 kuruş ucuzlayacağı hesaplandı.

Erdoğan SÜZER

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Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, süpermarketlerde ekmek satışının yasaklanması halinde elde edilecek tasarruf miktarı ile uygulamada yaşanacak olumlu ve olumsuz gelişmelere ilişkin bir çalışma yaptı.

Çalışmaya göre, Türkiye'de üretilen günlük yaklaşık 100 milyon ekmeğin 65 milyonu süpermarketlerde satılıyor. Ekmek süpermarketlere yaklaşık 32 bin 500 araçla ulaştırılıyor. Her biri 2 bin ekmek taşıyan araçların yakıtı ile şoför ve bir yardımcıdan oluşan maliyeti aylık 1.3 milyar lirayı buluyor. Ekmek her gün 2 kez bakkallara 3 kez de marketlere servis ediliyor. Zincir marketler toptan anlaşma yaptıkları için fırınlar şehrin dört bir yanına ekmek dağıtmak durumunda kalıyor. Bu da maliyette büyük artışa yol açıyor.

7.2 MİLYAR LİRA TASARRUF

Marketlerde ekmek satışının yasaklanması halinde 65 milyon ekmeğin fırın ve en yakın bakkallarda satılmasıyla aylık 600 milyon TL, yıllık da 7.2 milyar lira civarında tasarruf oluşacağı, bunun da ekmek fiyatlarında yaklaşık 20 kuruşluk indirimin önünü açacağı hesaplandı.

Bazı mahalleler ekmeksiz kalabilir

– Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, ekmek satışlarına süpermarket yasağı getirilmeden önce eksiklerin giderilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini, aksi halde bir dizi sorun yaşanacağını söyledi. Büyükşehirlerde özellikle toplu konutların olduğu bölgelerde bakkal ve büfe olmadığına işaret eden Ataman, “Süpermarketlere yasak gelirse bazı mahalleler ekmeksiz kalabilir. Bunu önlemek için belirlenen alanlara ekmek büfeleri kurulabilir. Bu büfeler tercihen girişimci kadınlara tahsis edilebilir” dedi.