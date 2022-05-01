Marmaris’in zam şampiyonu tekir 180 liraya çıktı

Ülke genelinde yaşanan zam furyasında balıklar içinde Muğla’da en büyük zam tekir balığında yaşanıyor. 2 ay önce kilosu 50-60 liradan satılan balık 180-220 liraya kadar yükseldi. En ucuz balık 40 lira ile lapa olurken, en pahalı balıklar ise 550 TL ile kalkan ve bin 500 TL ile ıstakoz oldu.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ülke genelinde yaşanan zam furyasında balıklar içinde Muğla'da en büyük zam Tekir balığında yaşanıyor. 2 ay önce kilosu 50-60 liradan satılan balık mart ayında 120, nisan sonunda ise büyüklüğüne göre 180 -220 liraya çıktı.

Balık Dedektifi Derya Yolyapan, “Balık fiyatlarının yükselme sebebi Karadeniz’de balık popülasyonunun azalması” dedi. En ucuz balık 40 lira ile Lapa ve 60 lira ile hamsi olurken, en pahalı balıklar ise 550 TL ile Kalkan 550 TL ve bin 500 TL ile ıstakoz oldu.

MARMARİS'TE ŞU AN İTİBARİYLE BALIK FİYATLARI

En ucuz balık yörede Lapa adıyla bilinen balığın kilosu 40 TL, İzmarit 50, Hamsi, Saldalya 60, Karagöz 65, Sardalya, Melanur 70, Sokkan 40-70 oldu. Orta halli balıklar sıralamasında ise Turna 85- 150, Mezgit 100, Çiftlik Çupra 110, Kaya Levrek(Granyoz), Takuz 120, Levrek 130, Deniz Levrek 140 TL oldu.

Pahalı balıklara bakıldığında Fangri, Mercan 150, Sarıkanat, Palamut, Deniz Çupra 150, Karadeniz Somun 130 – 160, Tekir 180, Dil Balığı 100-200, Somon Norveç 270 TL. Ahtapot 450 Tl ve lüks sınıfına giren Kalkan (500 TL) ile Istakoz (1200-1500 TL) şeklinde satışa sunuluyor.

KARADENİZ BALIK VERMEDİ

Balık Dedektifi Yolyapan, “Balık fiyatlarının yükselme sebebi öncelikle Karadeniz’de balık popülasyonunun azalması. Şu anda balık sezonu kapandığı için artışlarda etkili oldu. Akdeniz'de yükselen balık bereketi fiyatların daha yukarı çıkmasını engelledi. En güzel balıkların İskenderun Körfezi'nde olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü