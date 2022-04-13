Mart ayında 118 işçi iş cinayetlerine kurban gitti

İSİG Meclisi'ne göre, yılın ilk 3 ayında en az 347 işçi hayatını kaybetti. Ölen emekçilerin yüzde 90'ının ücretli çalışanlar, yüzde 10'unun kendi nam ve hesabına çalışanlar olduğu belirtildi. En fazla ölüm ise inşaat sektöründe yaşandı.

Sozcu.com.tr

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 2022 Ocak’ta 120, şubatta 109 ve martta 118 işçi olmak üzere, yılın ilk 3 ayında en az 347 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

2022’nin ilk 3 ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımına bakıldığında, en fazla ölümün trafik, servis kazası nedeniyle olduğu görüldü.

Buna göre, 63 işçi trafik-servis kazası nedeniyle hayatını kaybederken; ezilme, göçük nedeniyle 63 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 48 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 48 işçi; Covid-19 nedeniyle 39 işçi; intihar nedeniyle 21 işçi; patlama, yanma nedeniyle 13 işçi hayatını kaybetti.

Yapılan açıklamada, “Ölenlerin yüzde 90'ını ücretliler yüzde 10'unu ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor” denildi.

EN FAZLA ÖLÜM İNŞAATTA

Yılın ilk 3 ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımına bakıldığında ise, en fazla ölümün inşaat işkolunda gerçekleştiği görüldü.

Buna göre, inşaat, yol işkolunda 54 işçi hayatını kaybederken, taşımacılık işkolunda 45 işçi; tarım, orman işkolunda 33 emekçi (18 işçi ve 15 çiftçi); ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 30 emekçi; metal işkolunda 27 işçi hayatını kaybetti.

Bu işkollarını, 27 işçi ile sağlık, sosyal hizmetler, 26 işçi ile belediye, genel işler işkolu izledi.

Eğlence işkolunda 15 işçi; savunma, güvenlik işkolunda 13 işçi; madencilik işkolunda 12 işçi; tekstil, deri işkolunda 10 işçi; gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 9 işçi hayatını kaybetti.

66 İLDE VE 7 ÜLKEDE İŞ CİNAYETİ

2022’nin ilk 3 ayında Türkiye'nin 66 şehrinde ve yurt dışında 7 ülkede iş cinayeti gerçekleştiğinin tespit edildiği ifade edildi.

60 ölümün İstanbul'da gerçekleştiği belirtilen açıklamada, 23 ölümün Kocaeli'de; 17 ölümün İzmir'de; 13 ölümün Bursa'da; 11'er ölümün Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da; 10'ar ölümün Aydın, Denizli ve Mersin'de; 8'er ölümün ise Antalya, Balıkesir ve Muğla'da olduğu kaydedildi.

Bu iller Adana, Gaziantep, Sakarya ve Samsun, Çanakkale, Konya, Zonguldak, Manisa ve Trabzon izledi.

Yurt dışındaki ölümlerin ise 2'si Kuzey Kıbrıs, 1'er Azerbaycan, Çin, Dominik, Irak, İsrail, Rusya’da meydana geldi.

176’SI 28-50 YAŞ ARALIĞINDA, 18’İ MÜLTECİ

2022’nin ilk üç ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı ise, 25’i kadın işçi ve 322’si erkek işçi şeklinde oldu.

Aynı dönemde iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle seyretti:

14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 39 işçi, 28-50 yaş arası 176 işçi, 51-64 yaş arası 81 işçi, 65 yaş ve üstü 23 işçi, yaşı bilinmeyen 22 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi’nden yapılan açıklamada, “2022’nin ilk 3 ayında 18 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 8 işçi Suriyeli; 2'şer işçi Afganistan, İran ve Özbekistanlı; 1'er işçi Endonezya, Pakistan, Rusya ve Sırbistanlı” ifadelerine yer verildi.

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