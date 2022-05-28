Mayıs ayı enflasyon beklentisi anketi belli oldu! Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

Mayıs ayı enflasyon beklentisi geçtiğimiz aya göre artış gösterdi. Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı enflasyon oranı beklentisi anket sonuçlarına göre beklenen oran yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00’da açıklanacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Haziran ayında enflasyonun son 20 yılın rekorunu bir kez daha kırması bekleniyor. Merkez Bankası anketinde piyasanın dolar ve enflasyon beklentisinde sert artış dikkat çekti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde 57,92 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, bu anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran tarihinde saat 10:00'da açıklanacak.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 4'Te kaldı.

ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.