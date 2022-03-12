Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot, gübre ve yem bitkileri destek ödemelerini 3 ayrı zaman diliminde yatırılacağı geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından duyuruldu. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi "0-2-4-6" olan üreticilerin hesaplarına mazot ve gübre desteği yatırıldı. T.C. Kimlik Numarasının son hanesi " 8 " olan üreticilerin mazot ve gübre desteği 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle yatırılacak.

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemeleri hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişçi çiftçi destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladığını duyurdu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre yatırılacak. Buna göre;

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ” 0-2 ” olan üreticilerimizin 08 Mart 2022 Cuma Salı günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ” 4-6 ” olan üreticilerimizin 11 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

T.C. Kimlik Numarasının son hanesi ” 8 ” olan üreticilerimizin 18 Mart 2022 Cuma günü saat:18:00 itibariyle,

Ödemeleri T.C. Ziraat Bankası hesaplarına aktarılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ 4 MİLYAR 675 MİLYON LİRA

Kirişci ayrıca, mazot ve gübre desteği kapsamında 4 milyar 675 milyon 260 bin 816 lira, yem bitkileri desteği kapsamında 852 milyon 701 bin 630 lira, hububat, baklagiller ve dane mısır desteği kapsamında 48 milyon 417 bin 432 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 5 milyon 567 bin 53 lira ve sertifikalı fidan üretim desteği kapsamında 4 milyon 451 bin 893 lira ödeme yapılacağını belirtti. (DHA)