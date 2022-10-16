Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Kamuda asıl olan kadrolu istihdamdır

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın" dedi.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır” dedi.

Yalçın, İl Kültür Merkezi’nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Niğde Şubesi’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu.

Toplu sözleşmede, ek gösterge, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi ve sözleşmeliler konusunun önemli olduğunu belirten Yalçın, üniversitedeki idari personelin yer değiştirmesi konusunda belli bir aşamaya geldiklerini söyledi.

‘BU İŞ KADROYLA NETİCELENSİN’

Yalçın, sözleşmeliler konusunu da önemli bir noktaya getirmek için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, “Her kurum kendine göre bir istihdam alanı çiziyor ‘bizim sözleşmemiz buna göre’ diyerek, kamu dağılmış durumda. Kamuda bütünlük kaybolmuş durumda. Onun için kamuda asıl olan şey kadrolu istihdamdır. Sözleşme sadece bazı personelin temininde zorlandığınızda ruhsattır. İstiyoruz ki kadroyla bu iş neticelensin ve kamuda çalışma barışı sağlansın.” diye konuştu.

AKP Niğde Milletvekili Selim Gültekin de yılbaşına kadar sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi ve EYT ile ilgili sorunları halledeceklerini ifade etti. (AA)

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