Memur-Sen’den enflasyon açıklaması: Memura ek zam şart olmuştur

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yüzde 36,1 olarak açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memura yapılan zammın enflasyonun altında ezildiğini ve ek zammın şart olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, aralık ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, yüzde 36,1 enflasyon oranıyla memur ve memur emeklilerine ek zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak.

‘ENFLASYONA EZİLDİ’

Yalçın, bugün enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada zamların yeterli olmadığını belirterek, “Hakem Kurulu kararı ile 2021 için yüzde 3+3 oranındaki artışlar; enflasyona sadece yenilmedi, ezildi” dedi.

Yalçın, “Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; “hedefler tutmadı, tahminler şaştı”. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

2021 için belirlenen yüzde 3+3 oranındaki artışların enflasyona ezildiğini belirten Yalçın, “Enflasyon farkı memurun düşen alım gücünü yükseltmek için asla yeterli değildir. Şimdi kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme zamanıdır” ifadelerini kullandı.

‘KAYIPLAR TELAFİ EDİLMELİ’

1 Eylül – 31 Aralık tarihleri arasında ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle kur ve enflasyon artarken maaşlar eridiğini, gelir dağılımında adaletsizliğin büyümeye devam ettiğini belirten Yalçın, yeni yılla birlikte, zamlar da peş peşe geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yılla birlikte; doğalgaza, elektriğe, benzine, motorine, MTV ve ÖTV'ye, harçlara, vergilere, toplu taşımaya ve bunun yanında gıda ürünlerine azımsanmayacak oranda zam yapıldı. Bu gerçekler görülmeli, ‘Ek Protokol’ ile ilave ödeme yapılarak kayıplar telafi edilmelidir.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam sahada memnuniyet üretmişken, aynı zorluklarla geçim mücadelesi veren kamu görevlileri ve emeklileri görmezden gelinemez, vergi muafiyetinin “yeterli zam” olarak gösterilmeye çalışılması da kabul edilemez.”

EK ZAM GELECEK Mİ?

İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

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