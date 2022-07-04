Memur-Sen’den zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranının belli olmasında etkili olan 6 aylık enflasyon farkının geçmiş kayıpları telafi etmeyeceğine dikkat çekti. Yalçın, 'seyyanen zam' talebinde bulundu.

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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması, maaşlar arası makasın büyümemesi için seyyanen zam yapılmalı” dedi.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haziran ayı enflasyonunun yüzde 4,95, ocak-haziran enflasyonunun yüzde 42,35 olarak açıklandığını, kamu görevlileri ve emekliler için maaş-ücret artışının ise toplamda yüzde 41,69 olarak gerçekleştiğini anımsattı.

Yalçın, “Gelir vergisi matrahında düzenleme yapılmasına ilave olarak, önümüzdeki 6 aylık süreçte enflasyon ve döviz kuru beklentileri/tahminleri/gerçekleri göz önünde bulundurularak aynı kayıpların yaşanmaması için yüzde 41,69 artışa ilave olarak seyyanen zam yapılmalı ve açılan makas daraltılmalıdır” dedi.

‘SON 6 AYDA AZIMSANMAYACAK KAYIPLAR OLUŞTU’

Yalçın, “Son 6 aylık süreçte yaşanan beklenmedik fiyat artışları, kamu görevlilerinin maaş/ücretinde azımsanmayacak oranda kayıp oluşmasına neden olmuştur” dedi.

“Özellikle kira, emtia, enerji vb zorunlu harcama kalemlerindeki beklenmedik artışlar emekçinin cüzdanını yakmakta; başta kamu görevlilerimiz ve sabit gelirliler yaşanan artışları derinden hissetmektedirler” diyen Yalçın,

“Özetle enflasyon, sadece rakam olmaktan çıkmış, maaş ve ücretleri eritmiş, alım gücünü ciddi oranda düşürmüş ve gelir dağılımındaki adaletsizliği maalesef büyütmüştür” diye konuştu.

‘ENFLASYON FARKI GEÇMİŞ KAYIPLARI TELAFİ ETMEZ’

Memur-Sen olarak; en iyi zammın fiyat istikrarı olduğunu, enflasyon korkusunun fiyat istikrarı ile son bulacağını, enflasyon farkının ise geçmiş kayıpları telafi etmediği gerçeğini bir kez daha hatırlattıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Başta kamu görevlilerimiz olmak üzere çalışanlarıyla büyüyen büyük ve güçlü Türkiye ile uyumlu olarak kayıpların tazmini için seyyanen zam yapılmalı, vergi matrahları yükseltilmeli, ikinci 6 aylık dönemde enflasyonun zam oranını aştığı durumda eşel mobil uygulanmalıdır.” (DHA)

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