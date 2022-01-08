Memur ve emekliye ek zam kabul edildi! Memur zammı ne kadar?

Memur ve emekliye ek zam getiren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Memur aylık ve ücretlerinde Ocak-Temmuz 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 7.5 yapılacak ve Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 30.95 zam yapılacak.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 de enflasyon farkı alacatı. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacaktı. 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 5 olan zammı yüzde 7.5 olarak güncellendi. Böylece memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapılmış oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR?

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak-Temmuz 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 7.5 yapılacak ve Ocak 2022 tarihinden itibaren yüzde 30.95 zam yapılıyor. (İHA)

MEMURA EK ZAM, EMEKLİYE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesinde ekonomi yer aldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan’ın memur ek zam hakkında açıklamalarda bulundu;

*Memurların maaşlarında Temmuz-Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplam yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artış ile yüzde 7,5 olarak uygulama kararı olduk.

*Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak belirlenmiştir.

*Tabi bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.

*Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik.

*Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.

*Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir. Bugün burada bir kez daha Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attığımız tarihi adımları yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz.