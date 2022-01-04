Memur zammı ne kadar? Memur, öğretmen, hemşire ne kadar maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak. Memur zammı ile birlikte hemşire, öğretmen, bekçi maaşı da netleşti.

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2022 memur maaşlarına yüzde 7,5 + 22,48 zam yapıldı. Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 776 liraya çıktı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından 2022 memur zam oranı ve maaşları konusunda açıklama yaptı. Yalçın, “Zam ateşi alır ama közü söndürmez” ifadelerini kullandı.

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri bu aydan itibaren yüzde 5 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 22,48 de enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklara yapılacak toplam zam oranı yüzde 27,48 olacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? ÖĞRETMEN, HEMŞİRE MAAŞI…

Yeni zamlarla birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

Bununla birlikte 9. derece 4. kademe bekçi maaşı 5 bin 335 TL'ye 9. derece 4. kademe imam maaşı 6 bin 141'ye, 1. derece 4. kademe öğretmen maaşı ise 7 bin 252 TL oldu.

Ebe maaşı 5 bin 59 lirada, 6 bin 449 liraya yükseldi.

Hemşire maaşı 5 bin 292 liradan, 6 bin 746 liraya yükseldi.

Baş komiser maaşı 7 bin 670 liradan, 9 bin 778 liraya yükseldi.

Daire başkanı maaşı 10 bin 270 liradan, 13 bin 92 liraya yükseldi.

Kaymakam maaşı 10 bin 726 liradan 13 bin 674 liraya yükseldi.

Genel Müdür maaşı 15 bin 399 liradan, 19 bin 631 liraya yükseldi.

MEMURA EK ZAM, EMEKLİYE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesinde ekonomi yer aldı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Erdoğan'ın memur ek zam hakkında açıklamalarda bulundu;

*Memurların maaşlarında Temmuz-Aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplam yüzde 28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık, memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artış ile yüzde 7,5 olarak uygulama kararı olduk.

*Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşından küçük çocuklar için 115 lira, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak belirlenmiştir.

*Tabi bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadar ki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmasıyla ortaya çıkan ve 288 liraya kadar ulaşan artışları da ilave etmek gerekiyor.

*Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik.

*Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan bir milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz.

*Temmuz ayında hem memurlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarına yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme artışına ilave olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı da ilave edilecektir. Bugün burada bir kez daha Türkiye’nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attığımız tarihi adımları yeni ekonomi programımızı başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü veriyoruz.

“GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından memur zam oranı ve maaşlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Yalçın, şunları belirtti:

1-Bugün açıklanan enflasyon oranıyla, sürekli olarak dile getirdiğimiz; Eylül ayından itibaren kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerindeki alım gücü kayıpları gün yüzüne çıkmıştır.

2-Özellikle Toplu Sözleşme sonrası etkisini gösteren fiyat artışlarının oluşturduğu alım gücü kayıpların giderilmesi için hükümet nezdinde gerekli girişimleri yaptık. “EK ZAM/İLAVE ÖDEME” teklifimizin bütün kamu görevlilerine eşit yansıması için “seyyanen” olmasını istedik.

“SADECE YÜZDE 2,5'LİK BİR ARTIŞ YAPILMIŞTIR”

3-Hükümet tarafından ek zam gündeme almış ancak sadece %2,5’lik bir artış yapılmıştır! Ocak ayı itibariyle maaşlara yansıyacak olan %22,48’lik enflasyon farkının toplu sözleşme hükmü sonucu olduğu, Ocak zammı olan %5’in ise Toplu Sözleşme kararı gereği olduğu unutulmamalıdır.

“ATEŞİ BİR MİKTAR ALIR AMA KÖZÜ SÖNDÜRMEYE YETMEZ”

4-Hükümet tarafından yapılan ilave zam ile birlikte, ilk altı ay için maaş ve ücretlerde %30,5’lik bir artış olacaktır. % 30,5’lik artış, ateşi bir miktar alır fakat közü söndürmeye yetmez. Bir an önce ekonomideki dalgalanmayı durdurmak, yükselen fiyatları indirmek gerekir.

“EN İYİ ZAM DÜŞÜK ENFLASYON VE PİYASA İSTİKRARIDIR”

5-Bir kez daha ifade ediyoruz ki; sabit gelirliler için en iyi zam düşük enflasyon ve piyasa istikrarıdır. Memur-Sen olarak; gelir dağılımında adaleti sağlama ve kamu görevlilerinin alım gücünü yükseltme mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

“EK ZAM ŞART OLMUŞTUR” DEMİŞTİ

Kabine toplantısından önce açıklama yapan Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını anımsatarak, “Kısacası Aralık ayı enflasyon rakamları göstermektedir ki; ‘hedefler tutmadı, tahminler şaştı'. Covid-19 pandemisinin de etkisiyle; küresel ve bölgesel ekonomide yaşanan hareketlilik, enflasyonu yukarı yönlü, alım gücünü ise aşağı yönlü hareket ettirmeye devam ediyor “ demiş ve “Ek zam şart olmuştur” ifadelerini kullanmıştı.