‘Menkul satışlarda TL zorunluluğu’ düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, menkul kıymet satışlarında TL zorunluluğu düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Açıklamada, değişikliğin sadece yurt içindeki yerleşik kişilerin kendi aralarında yaptığı sözleşmelerde geçerli olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, menkul kıymet satışlarında TL zorunluluğu düzenlemesine ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin Türkiye’deki yerleşik kişilerin arasında yapılan sözleşmelerde geçerli olduğu, yurt dışı yerleşik ve yurt içi yerleşiklerin arasındaki sözleşmeler için geçerli olmadığı belirtildi. Bunun yanı sıra Türk parası cinsinden ödeme zorunluluğunun 19 Nisan 2022 tarihinden sonrasını kapsadığı vurgulandı.

Salı günü Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelerde ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi zorunlu tutulmuştu.

O TARİHTEN SONRASI İÇİN GEÇERLİ

Bakanlık, bugün karara ilişkin ayrıntılarla ilgili resmi açıklama yayımladı. Açıklamada 19 Nisan 2022 tarihinden önce yapılan satış sözleşmelerinde, ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmayacağı belirtildi.

Ayrıca açıklamada19 Nisan 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin de Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmayacağı kaydedildi.

Bununla birlikte, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin de Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi şartının aranmayacağı açıklandı.

İŞTE DÜZENLEMENİN DETAYLARI

Bakanlığın konu ile ilgili aktardığı diğer detaylar şöyle:

“Tebliğ'de geçen “menkul” ibaresinin gayrimenkul tanımına girmeyen her türlü mal ve eşyayı kapsadığının,

Yapılan değişikliğin Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri ve akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerine ilişkin olması sebebiyle, Türkiye'de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişiler arasında akdedilmiş ve akdedilecek menkul satış sözleşmelerine ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğunun bulunmadığının,

Yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 19.04.2022 tarihi ve bu tarih sonrasında döviz cinsinden düzenlenmiş olan çek vb. ödeme araçlarının Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdettikleri/akdedecekleri menkul satış sözleşmeleri konusu ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde kullanılmasının mümkün olmadığının,

Yapılan değişikliğin taşıt satış sözleşmelerinin mevcut durumunu değiştiren bir hüküm içermediğinin, 19.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen değişiklik öncesinde olduğu gibi değişiklik sonrasında da Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılmasının mümkün olmadığının,

4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin, Tebliğ'in 8'inci maddesinin on yedinci fıkrasına tabi olduğunun ve bu sözleşmelere ilişkin yükümlülüklerin 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığının,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile bu Kanuna dayalı olarak yapılan düzenlemeler çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının (yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikaları ile yabancı yatırım fonu payları da dahil olmak üzere) döviz cinsinden oluşturulması, ihracı, alım satımı ve yapılan işlemlere ilişkin yükümlülüklerin döviz cinsinden kararlaştırılmasının Tebliğ'in 8'inci maddesinin on sekizinci fıkrası uyarınca mümkün olduğunun ve bu işlemlere ilişkin yükümlülüklerin 19.04.2022 tarihinde yapılan değişiklik kapsamında olmadığının,

Tebliğin 8'inci maddesinin diğer fıkralarında yer alan menkul satış sözleşmeleri dışındaki sözleşmelere ilişkin ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden kabul edilmesi ve yerine getirilmesine yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadığının ve mevcut istisnaların geçerli olduğunun,

belirtilmesinde fayda görülmektedir.”

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