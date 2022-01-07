Merkez Bankası aralıktaki döviz satış rakamını açıkladı

Merkez Bankası, 17 Aralık'taki doğrudan müdahale büyüklüğünün 2,1 milyar dolar olduğunu açıkladı. İlan ettiği beş farklı müdahalede 7,3 milyar dolarlık satış yapan banka, aralıkta KİT'lere de 3,4 milyar dolarlık satış yaptı. Böylece aralıktaki toplam resmi satış 10,6 milyar dolar oldu. Bir bu kadar da örtülü satış yapıldığı tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), 17 Aralık’ta ilan ettiği doğrudan döviz müdahalesinde kaç dolar sattığını bugün açıkladı. Buna göre, söz konusu tarihte banka, 2 milyar 123 milyon dolar sattı.

Banka, 1 Aralık’ta 844 milyon dolar, 3 Aralık’ta 504 milyon dolar, 10 Aralık’ta 687 milyon dolar, 13 Aralık’ta 3 milyar 120 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece aralıktaki beş ayrı doğrudan müdahalede banka, toplamda 7 milyar 278 milyon dolarlık müdahalede bulunmuş oldu.

Uzmanlar, bankanın 20-23 Aralık döneminde de yaklaşık 9 milyar dolarlık örtülü müdahalede bulunduğunu tahmin ediyor.

BOTAŞ’A REKOR SATIŞ

Öte yandan, kasımda 2 milyar 226 milyon dolar olan kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı, aralıkta 3 milyar 358 milyon dolarla rekor tazeledi. Bu satışın büyük kısmının doğalgaz ithalatçısı Botaş’a yapıldığı tahmin ediliyor.

Böylece Merkez Bankası’nın doğrudan müdahaleleri ve KİT’lere döviz satışı aralıkta toplamda 10 milyar 636 milyon dolara ulaştı.

Aralıkta TCMB’nin swap hariç net rezervi 20,2 milyar dolar azalarak eksi (-) 56,7 milyar dolara gerilemişti.

Banka, aralıkta reeskont kredilerinin geri dönüşünden 2,1 milyar dolar elde etti.

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