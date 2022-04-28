Merkez Bankası enflasyon beklentisini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. TCMB 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2'den yüzde 42,8'e yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcığlu, 2022 yılının ikinci enflasyon toplantısını açıklıyor.

Kavcıoğlu’nun açıklamasının satırbaşları şöyle:

“Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışma başta euro bölgesi olmak üzere küresel ekonomiyi, tedarik ve ticaret kanallarıyla etkilemesi, küresel büyüme görünümü üzerindeki riskini artırmaktadır. Bu doğrultuda ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri de aşağı yönlü güncellenmektedir.

Salgın sürecinde tedarik problemleri sonucunda artan enflasyon, jeopolitik risklerin artışını takiben bu kez emtia fiyatları kanalıyla yükselmektedir. Bölgesel çatışmaların tetiklediği güçlü negatif arz şokları, küresel hammadde fiyatlarında büyük artışlarına yol açmıştır. Dünya genelinde gerek manşet, gerek çekirdek enflasyon oranları yüksek seviyelere ulaşmıştır.

Salgının etkilerinin zayıflamasıyla ortadan kalkması beklenen arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmemiştir. Aynı zamanda jeopolitik risklerde bahsedilen kanallar da enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu dönemde iç talep bir miktar ivme kaybetmekle birlikte dış talebin etkisiyle gücünü korumuştur.

Sanayi üretimi esnek ve dayanıklı yapısıyla büyümeyi ve işgücü piyasasını destekliyor. Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz.

Sürdürülebilir cari dengenin kalıcı fiyat istikrarı için kritik önemde olduğunu değerlendiriyoruz. Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklı riskler devam etmektedir.

Liralaşma stratejisi çerçevesinde kredilerin büyüme hızı ve kompozisyonu fiyat istikrarıyla uyumlu hale getirilecektir.

‘KÜRESEL EMTİA FİYATLARI ENFLASYONDAKİ YÜKSELİŞİN BELİRLEYİCİSİ’

Yılın ilk çeyreğinde enerji ve gıda başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki güçlü artışlar enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. İthalat fiyatlarındaki artışın yanı sıra yüksek seyreden taşımacılık maliyetleri ve tedarik aksaklıkları, enflasyonun görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir.

Yurt içi enerji fiyatlarındaki gelişmeler de üretici fiyatları üzerinde baskı oluşturmaktadır.”

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Kavcıoğlu TCMB’nin enflasyon tahminlerini de açıkladı. TCMB 2022 yıl sonu enflasyon tahmini 19,6 puanlık güncelleme ile yüzde 23,2’den yüzde 42,8’e yükseltti.

Kavcıoğlu, enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 42,8 olarak gerçekleşeceği, 2023 yıl sonunda yüzde 12,9’a, 2024 sonunda ise yüzde 8,3 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin edildiğini söyledi. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl için yüzde 23,2, gelecek yıl için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyordu.

Kavcoğlu, “Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2022 yılı sonunda yüzde 38,7 ile yüzde 46,9 aralığında (orta noktası yüzde 42,8) gerçekleşeceği öngörülmektedir” dedi.

TCMB’nin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin diğer tahminleri şöyle oldu:

2022 yıl sonu gıda fiyatları tahmini yüzde 24,2’den yüzde 49’a yükseltildi. 2023 yıl sonu gıda fiyatları tahmini ise yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi. 2022 için yıllık ortalama petrol fiyatları tahmini 80,4 dolardan 102,2 dolara, 2023 yılı içinse 74,3 dolardan 93,9 dolara yükseltildi.



Kavcıoğlu ayrıca şunları söyledi:

“Aralık ayında kur artışlarıyla başlayan fiyat davranış bozuklukları özellikle enerjideki artışlarla beraber sürdü. Hem TCMB, hem hükümet bu süreçte gerekli adımları attı. Bu konuda kararlılığımız son derece güçlü. Aldığımız tedbirler lokalde bizim tarafta kredilerin iktisadi faliyette buluşması konusunda önem arz ediyor.

Enflasyon patikamızdaki yol haritasında da baktığımızda mayıstan sonra enflasyonun inmeye başladığını görüyoruz. Şuan mevcut verilerle 2023’te daha da aşağıya ineceğini tahmin ediyoruz.”

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