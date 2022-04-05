Merkez Bankası enflasyonda 12 aylık hedefe 3 ayda ulaştı

Merkez Bankası, iki ay önce yayımladığı raporda 2022 sonu için enflasyon tahminini yüzde 23,2 olarak açıkladı ancak sadece yılın ilk üç ayında enflasyon yüzde 22,8 oldu.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası (TCMB), 27 Ocak 2022 tarihinde açıkladığı enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 23,2 olduğunu belirtmişti.

TÜİK’in ocak-mart dönemi için hesaplamasına göre üç aylık enflasyon ise yüzde 22,81 oldu.

Böylece, TCMB’nin ara hedef olarak da değerlendirilen 12 aylık enflasyon tahminine, sadece üç ayda yaklaşılmış oldu.

TCMB’nin raporunda, ikinci çeyrekte enflasyonun yüzde 50 civarında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayacağı öngörülüyordu ancak martta yüzde 61,14 görülmesine rağmen bu oranın önümüzdeki aylarda yüzde 70’e yaklaşması bekleniyor.



RESMİ HEDEFİN 12 KATI AŞILDI

Martta yıllık enflasyon yüzde 61,14 ile 20 yılın zirvesini yenilerken, TCMB’nin yüzde 5’lik enflasyon hedefinin de yaklaşık 12 katına erişilmiş oldu.

TCMB’nin yüzde 14’lük politika faizi ile yıllık tüketici enflasyonu arasındaki fark da -47,14 puanla tarihi düşük seviyeye geriledi.

FAİZ OPERASYONU ENFLASYONU PATLATTI

“Faiz inerse enflasyon da iner” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla TCMB, eylül ayında faiz indirimlerine başlamıştı. Faiz indirimleri öncesinde Ağustos 2021’de enflasyon yüzde 19,25’ti.

Faiz 600 puan indirimle yüzde 14’e çekilirken, dolar kuru 8,30’dan 18,30’lara kadar yükseldi. Kur korumalı mevduat uygulamasıyla kur artışı kısmen frenlense de, bu süreçte enflasyon üçe katlandı ve 20 yılın zirvesine yükseldi.

Dünya genelinde başta enerji olmak üzere dolar bazlı fiyatlanan birçok emtianın fiyatlarındaki sert artışlar da enflasyonun daha da artmasına katkıda bulundu.

TCMB: KDV İNDİRİMİ DAHA OLUMSUZUNU SINIRLADI

TCMB, dün açıklanan enflasyon verilerine dair bugün değerlendirme yayımladı.

Tüketici yıllık enflasyonundaki artış alt gruplar geneline yayılırken bu gelişmeye en belirgin katkının enerji, gıda ve temel mal gruplarından geldiğine işaret eden TCMB, “Yılın başından itibaren emtia fiyatlarında gözlenen artış eğilimi jeopolitik gelişmelerle beraber bu dönemde bir miktar daha belirginleşmiştir” dedi.

“Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüm yurt içi enerji fiyatları üzerinde etkili olurken elektrik fiyatlarında kademeli tarife sisteminde yapılan düzenleme ve KDV indirimi daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır” diyen TCMB, “Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, son dönemde aylık bazda yüksek artışlar kaydeden taze meyve ve sebze fiyatları Mart ayında görece yatay

seyretmiştir” ifadelerine metinde yer verdi.

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