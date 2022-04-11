Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Nisan ayı Merkez Bankası PPK faiz toplantısı bekleniyor…
Merkez Bankası kur krizi yaratılmasına neden olan 500 baz puan indirimi sonrasında faizi yüzde 14’e çekti, ocak, şubat, mart aylarında faiz kararı sabit tutma yönünde oldu. Gözler nisan ayı faiz kararı için Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası faiz karar 14 Nisan Perşembe günü açıklanacak.
Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yılın dördüncü faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Merkez Bankası, geçtiğimiz ay beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan Perşembe günü saat 14:00'da açıklanacak.
BÜYÜMEDE SERT DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ
S&P, 2022 için küresel ekonomik büyüme tahminini de yüzde 4,2'den yüzde 3,6'ya düşürdü.
2022'de Türkiye için ortalama yüzde 55'lik enflasyon öngören S&P, Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sene sonuna kadar yüzde 9,5'e indirmesini bekliyor.
Raporda dolar/TL tahminleri de yer aldı. S&P, dolar/TL'nin 2022'de ortalama 15,3, yıl sonunda 16,0 olmasını bekliyor.