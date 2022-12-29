Merkez Bankası: Öncü göstergeler büyümedeki yavaşlama eğilimine işaret ediyor

Merkez Bankası'nın son PPK toplantısının özetinde, "Yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2022 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısının özetini yayınladı.

Merkez Bankası toplantı özetine göre, kasımda yıllık enflasyondaki düşüşte enerji ve temel mal gruplarının etkisi belirleyici olurken, aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmeleri öne çıktı.

Rapora göre, açıklanan öncü veriler sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret etti.

FAİZ ARTIŞ DÖNGÜLERİNİN SONLANACAĞI BEKLENTİSİ

Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışmanın artarak devam ettiği belirtilirken “Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Tutanaklarda finansal piyasaların artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başladığı vurgusu yer aldı.

Öte yandan raporda, “Enflasyonda gözlenen yükselişte; jeopolitik gelişmelerin yol açtığı enerji maliyeti artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkileri, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının etkileri, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şokları etkili olmuştur” ifadeleri yer aldı.

BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA EMARELERİ

Büyümede yavaşlama emarelerine de vurgu yapılan toplantı özetinde, “Yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası, para politikası duruşunun enflasyon görünümüne yönelik risklerin kaynağına, kalıcılığına ve para politikası ile ne ölçüde kontrol altına alınabileceğine dair değerlendirmeler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla sürdürülebilir fiyat istikrarı hedefine ulaşılması odağında belirleneceğini belirtti.

Toplantı özetlerinde, “Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir” ifadeleri yer aldı.

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