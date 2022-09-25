Millet bahçeleri milletin parasını betona gömüyor

Halkın gündemi ekonomik kriz, AKP’li belediyeler ise millet bahçelerine milyonları yatırıyor. Kayseri Millet Bahçesi’ne yapılan ödeme şimdiden 230 milyon TL’ye ulaştı, daha da artacak.

Deniz AYHAN

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Vatandaş ekmek kuyruklarında beklerken, millet bahçelerinin maliyeti katlanıyor. Kayseri Millet Bahçesi'ne sürekli yeni eklentiler yapılıyor. Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin TL harcanan bahçeye Mutfak Sanatları Merkezi yapımı için 16 milyon 238 bin TL, yeme içme mekanları için 6 milyon 648 bin TL, kent müzesi için de 46 milyon 723 bin TL harcandı. Şimdi de BMX bisiklet parkuru yapılacak. Kayseri Millet Bahçesinin toplam maliyeti şimdiden 230 milyon TL'ye ulaştı ve daha da artacak.

İLK HARCAMA TOKİ'DEN

Kayseri'de 1 milyon 260 bin metrekarelik alanda inşa edilecek bahçe için ilk olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 100 milyon 900 bin TL harcama yapıldı. Ardından Kayseri Büyükşehir buraya Skate Park Kaykay Pisti yapmak için 1 milyon 175 bin TL, soyunma odası yapmak için de 2 milyon 248 bin 240 TL ödedi. Belediye, 55 milyon 360 bin TL'lik kütüphane binası yaptırmak için de sözleşme imzaladı.

46 MİLYONA KENT MÜZESİ

Belediye 29 Temmuz 2022'de ihaleye çıkarak millet bahçesine kent müzesi yaptıracağını ilan etti ve 46 milyon 723 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Millet bahçesinin toplam maliyeti ilk sözleşmenin yapıldığı Eylül 2020 tarihinden bu yana 230 milyon TL'ye ulaştı AKP'li Belediye son olarak 13 Ekim'de ihaleye çıkacağını ve millet bahçesi içerisine BMX Parkuru yaptıracağını duyurdu. Parkur alanında sporcular için çadırlar da inşa edilecek.