Mobil tarifelerde azami ücretler artırıldı

Mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesinde fiyatlar artırıldı. Geçen yıl 1 Nisan'da dakika ücreti 80,64 kuruş olan mobil şebekelerden mobil şebekelere arama hizmetinin dakika ücreti 1,23 TL'ye yükseldi.

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1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olan mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer aldı.

Tarifenin yer aldığı açıklamada “Azami Tarife Çizelgesi, aynı yıl içerisinde iki defa enflasyon ve güncel gelişmeler dikkate alınarak yenilenmektedir. Bu kapsamda, enflasyon oranı dikkate alınarak azami ücretinde artış yapılan hizmetler olduğu gibi azami ücreti kademeli olarak veya doğrudan düşürülen hizmetler de bulunmaktadır” denildi.

GÜNCEL TARİFE

BTK’nın sitesinde yer alan güncel tarifeye göre, birçok hizmet türünde azami ücretler artırıldı. 1 Nisan 2021’de dakika ücreti 80,64 kuruş olan mobil şebekelerden mobil şebekelere arama hizmetinin dakika ücreti 1,23 TL’ye yükseldi.

Yurt dışını arama ücretinin dakikası 8,02 TL’den 12,23 TL’ye çıkarken, hat devir ücreti 23,32 TL, numara değişikliği 53,20 TL, SIM kart değişikliği ise 53,20 TL oldu.

Öte yandan, yurt içi kısa mesaj servis ücreti de mesaj başına 88,49 kuruş olurken, bilinmeyen numaralar servis ücreti dakika başına 3.46 TL’ye çıktı.

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