Abone Ol

Motorine bir zam daha geliyor

Motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zamlanacak. Yarın da benzine yüklü zam gelmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:01 - 07 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Motorine bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zamlanması bekleniyor.

Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da 14,71 TL’den 15,51 TL’ye, İzmir’de 14,70’ten 15,50 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatına en son 2 Şubat’ta 32 kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatlarında artış sürüyor: Benzine zam yolda İlginizi Çekebilir Petrol fiyatlarında artış sürüyor: Benzine zam yolda Enerji faturası Türkiye'yi sallıyor İlginizi Çekebilir Enerji faturası Türkiye'yi sallıyor BOTAŞ sanayide doğalgaz kısıntısının ne zaman biteceğini açıkladı İlginizi Çekebilir BOTAŞ sanayide doğalgaz kısıntısının ne zaman biteceğini açıkladı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster