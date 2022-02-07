Motorine bir zam daha geliyor
Motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zamlanacak. Yarın da benzine yüklü zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığına göre, motorinin litre fiyatının bu geceden itibaren yaklaşık 80 kuruş zamlanması bekleniyor.
Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak ve motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 14,60 TL’den 15,40 TL’ye, Ankara’da 14,71 TL’den 15,51 TL’ye, İzmir’de 14,70’ten 15,50 TL’ye yükselecek.
Motorinin litre fiyatına en son 2 Şubat’ta 32 kuruş zam gelmişti.