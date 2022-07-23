Motorine indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle motorine pazartesi gecesi indirim gelecek.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da değişimi beraberinde getiriyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına 25 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş indirim gelecek.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 24,46 TL’ye, Ankara’da 24,57 TL’ye ve İzmir’de 24,59 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 22,72 TL, Ankara ve İzmir’de 22,84 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 239 ZAM

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL seviyesinde bulunuyordu. Pazartesi gecesi gelecek indirimle birlikte, motorinde zam oranı bir yıl için yüzde 239, yılbaşından bu yana yüzde 114 olacak.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı son bir yıl için yüzde 194, yılbaşından bu yana yüzde 85 seviyesinde bulunuyor.

Petrol fiyatlarıyla birlikte dolar/TL’deki artış, dünyada akaryakıt zammında Türkiye’nin ilk sıralarda yer almasını beraberinde getirdi.

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