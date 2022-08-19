Motorine zam geliyor

Motorinin litre fiyatına bu gece bir zam daha gelmesi bekleniyor. Petrol ve dolar kurundaki artış zamda etkili oldu.

Sozcu.com.tr

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Petrol ve dolar kurundaki artış motorinde zammı beraberinde getiriyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine önceki gece de 77 kuruş zam gelmişti.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi beklenmiyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) dün yüksek enflasyona rağmen faiz indirimlerine devam kararıyla dolar kuru artmıştı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,02 TL’ye, Ankara’da 25,13 TL’ye, İzmir’de 25,15 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 20,33 TL, Ankara’da 20,46 TL ve İzmir’de 20,45 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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