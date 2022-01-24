Nebati ‘Fed bizi etkilemez’ demişti: Kırılganlar listesinde Türkiye ikinci oldu

Dolmabahçe'de ekonomistlerle buluşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz artışlarının Türkiye'yi etkilemeyeceğini savundu. Bloomberg ise Türkiye'yi en kırılgan ikinci ülke seçti.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 22 Ocak Cumartesi günü piyasa uzmanları ve ekonomistlerle yaptığı toplantıda değindiği konulardan biri de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı hazırlıklarıydı.

Nitekim, Fed’in mart ayında varlık alımlarını bitirip faiz artırmaya başlaması, 2022’de de toplamda 100 baz puanlık faiz artışına gitmesi beklentisi giderek artıyor.

Toplantıya katılanların sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgilere göre, Dolmabahçe’deki toplantı da bu da Bakan Nebati’ye soruldu.

“Fed’in faiz artışları bizi etkilemez” diyen Nebati, bu beklentisinin gerekçesi olarak da, mevcut durumda Türkiye’de çok az yabancı sıcak para kalmış olmasına işaret etti.

Yabancıların Türk bankalarıyla yaptığı swap (para takası) miktarı, 14 Ocak itibarıyla 1,75 milyar dolara kadar gerilerken, yabancıların elindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi stoku da sırasıyla 3,3 milyar dolar ve 19,4 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

BLOOMBERG EN KIRILGAN ÜLKELERİ SIRALADI

Öte yandan, ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Fed’in faiz artışına karşı en kırılgan ülkeleri sıraladı.

Listede Arjantin en kırılgan ülke olurken, Türkiye ikinci oldu.

Haberde, “Belki daha da endişe verici olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merkez bankasını, enflasyon yükselirken bile faiz oranlarını düşürmesi için zorladığı Türkiye” ifadelerinin yer aldığı haberde, “Bazı ABD bankaları, Türkiye’de enflasyonun bu yıl yüzde 50’nin üzerine çıkmasını öngörüyor. Reel sektörü yüklü miktarda dolar cinsi borca sahip bir ülke için tehlikeli bir gidişat” denildi.

Ülkelerin kırılganlık ölçümünün, cari denge, dış borç, kamu borcu, rezerv yeterliliği, politika faizleri ve yönetişim gibi göstergelere göre yapıldığı belirtildi.

‘CANAVARLARA DİKKAT’

En kırılganlar arasında Brezilya (Brazil), Mısır (Egypt), Arjantin (Argentina), Güney Afrika (South Afrika) ve Türkiye’ye (Turkey) dikkat çeken ve bu ülkelerin İngilizce isimlerinin baş harflerini kullanarak “BEASTs” (canavarlar) ifadesini kullanan Bloomberg, ‘canavarlara dikkat’ uyarısına da haberde yer verdi.

Latin Amerika’nın pandemiden en sert etkilenen bölgelerden biri olduğuna ve bazı ülkelerin borçlarını çeviremeyerek temerrüde düştüğüne işaret edilen haberde, bölgenin en büyük ekonomisine sahip Brezilya’nın resesyona saplandığı, mali ve siyasi tansiyonun arttığı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın eski yetkililerinden Mark Sobel, gelişen ülkelerin Fed’in faiz artışlarından etkileneceğini, kendine has sorunları olan birçok ülke olduğunu ancak küresel ekonomi için sistemik bir sorun yaratmalarını şu an için beklemediğini söyledi.

RUSYA VE SUUDİ ARABİSTAN EN AZ KIRILGAN

Haberde, geçtiğimiz 10 yılda rezervlerini güçlendiren, cari açıklarını azaltan ve son dönemde emtia fiyatları artışından yararlanarak ihracatlarını artıran ülkelerin Fed’in faiz artışlarına karşı daha dayanıklı olacağı vurgulandı.

En sağlam ülkeler Suudi Arabistan, Rusya, Endonezya ve Tayland olarak sıralandı.

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