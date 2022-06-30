Nebati: Konutlarda Isı Yalıtım Projesi başladı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut başına 50 bin Türk lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman sağlayan 'Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'nin başladığını duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konut başına 50 bin Türk lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman sağlayan ‘Konutlarda Isı Yalıtım Projesi’nin başladığını duyurdu.
Nebati, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
50 BİN TL’YE KADAR 60 AY VADELİ VE 0,99 FAİZ ORANLI
Nebati, açıklamasında şöyle dedi: “Konut başına 50 bin TL’ye kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkandan yararlanmaya başlayabilecektir.”