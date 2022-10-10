Nebati, Washington’da G20 Maliye Bakanları ile bir araya gelecek
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 11-14 Ekim'de Washington’da yapılacak G20 Maliye Bakanları toplantısına katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 11-14 Ekim’de Washington'da yapılacak G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılacak.
Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.
İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK
Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (AA)