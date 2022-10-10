Nebati, Washington’da G20 Maliye Bakanları ile bir araya gelecek

Bu toplantılarda, küresel ekonomik görünüm ve riskler değerlendirilerek, Türkiye ekonomisine ilişkin son gelişmeler ile yürütülmekte olan ekonomik politikalar uluslararası ekonomi ve finans çevreleriyle paylaşılacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE YAPACAK

Mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelecek olan Nebati, sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (AA)

İlginizi Çekebilir Nebati, ABD'de yabancı fon yatırımcılarıyla görüştü

İlginizi Çekebilir Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

İlginizi Çekebilir Meclis'in gündemi ekonomik af