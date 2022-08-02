Nebati’den 500’lük banknot açıklaması: İhtiyaç yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarını reddetti.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL'lik banknot iddialarıyla ilgili, “Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak” dedi.

Artan enflasyonla birlikte yürürlükteki paraların alım gücünün düşmesi nedeniyle kamuoyunda 500 TL’lik banknot basılacağı beklentisi oluşmuş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırlık yaptığı iddia edilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım da yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı nedeniyle artan madeni para maliyetlerinin Merkez Bankası'nı harekete geçirdiğini belirterek, “Merkez Bankası bu paraların tedavülden kalkması, yeni 500 ve 1000 liralık kâğıt banknotların basılması, 2.5 lira, 5 lira ve 10 liranın demir para olması için çalışmalar yapıyor” demişti.

Şu anda yürürlükte 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’lik banknotlar bulunuyor.

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