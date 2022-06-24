Nureddin Nebati açıkladı: GES’e 6,6 milyar TL’lik talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bakanlığın TL'ye teşvik amacıyla başlattığı Gelire Endeksli Senet (GES) uygulamasına 83 bin 816 kişinin 6,6 milyar TL'lik talep gösterdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kayseri’de düzenlenen Anadolu Aslanları Derneği’nin düzenlediği Türk Cumhuriyetleri İş Geliştirme Forumu’nda iş dünyası ile bir araya geldi. Enflasyonla mücadele mesajı veren Nebati GES’lere yönelik talep hakkında da bilgi verdi.

Nebati’nin konuşmasının satırbaşları şöyle:

“Türkiye ekonomi modeli sayesinde ülkemiz üretim, ihracat , istihdam ve makina-teçhizat yatırımlarında Dünyadan pozitif yönde ayrıştı. Dengeli bir şekilde büyüyoruz.

Türkiye pandemi sınavını başarıyla atlatmakla kalmamış, büyüme başarısını sürdürmeye devam etmektedir. İlk çeyrekte yüzde 7.3 büyüme ile dengeli şekilde büyüyoruz. Uluslararası kuruluşlar 2022 yılı büyüme tahminlerini ülkemiz için yukarı yönlü revize yapıyor.

ENFLASYON MESAJI

Enflasyonla mücadele ediyoruz, birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon. Bu mücadeleden galip gelecek olan biz olacağız. Gıda ve enerji fiyatlarında görülen artışlar tüm dünyada enflasyona tarihi yüksek seviyede seyretmesine sebep oldu. Tüm bu olumsuz gelişmelerin vatandaşlarımızın alım gücünü zorladığının da farkındayız. Fiyat artışlarının vatandaşlarımızın asgari düzeyde yansıtılması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

KONUT KREDİLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEME

BDDK bazı ek düzenlemelere gitti. Birinci el konut alımlarının üretim ve istihdama katkısı daha fazla olması gözetilerek kredi azami kredi tutarının daha esnek tutulması sağlandı. İkinci el konut alımlarında kullandırılacak kredilerin de ikinci el konut fiyatlarındaki artışa olan etkisinin sınırlandırılması hedeflendi.

kredilerinde değişikliğe gidildi. Böylece 10 milyon üzeri değere sahip konutlar için konut kredisi alınamayacak. Dün BDDK bazı ek düzenlemelere gitti, bu ek düzenlemeler sürekli güncellenerek devam edecek.

GES’LERE TALEP NE KADAR OLDU?

Yatırım, üretim ve ihracat eksenli ülkemiz için katma değer sağlayan kuruluşlara destek olmaya devam edeceğiz. KKM’yi son dönemde yeni finansal araçlarla destekliyoruz. GES’lere yönelik talep tabana yayılmış ve 5 milyar TL’lik beklentimizin üzerine çıkmıştır. Toplamda 83 bin 816 bireysel yatırımcı 6,6 milyar TL’lik talep göstermiştir.”

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