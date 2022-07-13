Nureddin Nebati’den işsizlik açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan işsizlik verileri sonrası açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında atılan adımların ve ekonomik aktivitedeki canlı seyrin istihdam piyasasına olumlu yansımalarını görmekteyiz” dedi.

Nebati, “İstihdam oranı mayıs ayında yüzde 47,8 olmuş ve bugüne kadarki en yüksek seviyesine (2005 yılı sonrası) ulaşmıştır” diye konuştu.

‘2019 MART’TAN BU YANA EN YÜKSEK DEĞER’ VURGUSU

Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

“İş gücüne katılma oranı mayıs ayında yüzde 53,6 olmuş ve 2019 yılının Mart ayından bu yana en yüksek değerini almıştır.

Toplam istihdamımız 2022 Mayıs ayı itibarıyla salgın öncesi seviyelerinin üzerindeki seyrini sürdürerek 30,8 milyon kişiye ulaşmıştır.” (DHA)

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