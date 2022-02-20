Ocak ayında 111 işçi yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin ocak ayı raporuna göre ocak ayında 111 işçi yaşamını yitirdi.
İSİG Meclisi, Ocak 2022 dönemine ait ‘İş Cinayetleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre ocakta en az 111 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.
Raporda, trafik/servis kazası, corona virüsü, ezilme/göçük, yüksekten düşme, intihar, kalp krizi, şiddet, elektrik çarpması ve nesne düşmesi/çarpması işçilerin ölüm nedenleri arasında yer aldı.
Ölümler en çok inşaat/yol, metal, ticaret/büro/eğitim, taşımacılık, sağlık, belediye/genel işler, konaklama, tarım/orman, madencilik, kimya, tekstil, enerji ve güvenlik işkollarında meydana geldi.
İŞÇİ SERVİSLERİNDE ÖLÜMLER ÇOĞALDI
Açıklamada trafik kazalarında birçok sektörden işçi servislerinin devrilmesi ve taşımacılık işkolundaki ölümlerin dikkat çektiği de belirtilirken “Özellikle araçların yeterli bakımının yapılmaması veya yolcu taşımaya uygun olmaması, şoförlerin ağır, uzun çalışma koşullarının altını çizmeliyiz. Yine motokurye ölümleri de her hafta meydana gelen iş cinayetleri arasında” ifadelerine de yer verildi.