OPEC+ petrol üretiminde kesinti kararı aldı

OPEC+ ülkeleri ekim ayında üretimi günde 100 bin varil azaltılmasına karar verdi. Kararla birlikte petrol fiyatları da dalgalandı.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Rusya da dahil olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+, talep sorunları gündemdeyken bugün bir araya geldi.

Toplantı başlamadan önce yapılan duyuruda günlük üretimin ekim ayında 100 bin varil azaltılacağı, bu kararı Rusya başta olmak üzere üyelerin desteklediği belirtildi. Üretici ülkeler en son Eylül'de günlük 100 bin varil artış kararı almışlardı.

PETROL PİYASASI DALGALANDI

Kararın ardından haftaya 94 dolar seviyelerinde başlayan Brent petrol 96,76 dolar seviyesine kadar tırmandı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı +Haziran ayında 120 doları gördükten sonra Batı ülkelerindeki ekonomik yavaşlama ve resesyon endişeleri nedeniyle gerilemişti.

Suudi Arabistan geçen ay petrol fiyatlarındaki düşüşü önlemek için üretim kesintisine gidilebileceğine işaret etmişti.

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