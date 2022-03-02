OPEC+ üyelerinden kritik petrol arzı kararı

Petrol fiyatları yükselirken OPEC+ üyesi ülkeler, Rusya'nın Ukrayna işgalinin gölgesi altında geçen kritik toplantıda nisan ayı için petrol arzını günlük 400 bin varil artırma kararı aldı.

Sozcu.com.tr

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ üyeleri nisanda üretimi günlük 400 bin varil artırma konusunda anlaştı. Beklentiler de OPEC+ toplantısının kısa süreceği ve artışın 400 bin varil olacağı yönündeydi.

Piyasaların beklentisi de sınırlı bir üretim artışı kararı çıkması yönündeydi. Rusya-Ukrayna krizi, petrol arzı ve tedariki konusunda endişeler yaratmasına rağmen üye ülkeler arzı sınırlı bir şekilde artırdı.

Kararın ardından Brent Petrol’ün varili 112 dolar civarında seyretti.

FİYATLAR ARTIYOR

Fiyatlar, geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilk olarak 100 doları aşmıştı. Ukrayna'da gerçekleşen savaş, kilit ihracatçı pozisyonunda olan Rusya'dan gelecek petrolde yaşanacak olası arz kesintileri endişeleri nedeniyle yükselmeye devam etti.

Batılı güçlerin Rusya'ya yönelik sert finansal yaptırımlara girişmesi ise fiyatları tırmandırdı. Bugün Brent petrolün varil fiyatı 112,5 doları aştı.

UEA ARZ KARARI ALMIŞTI

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üyesi 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.

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