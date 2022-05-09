‘OSB’lere bağışta bulunulması talimatı verildiğini öğrendik’

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan OSB’lere yazılan yazı ile rakamları da belirtilmek suretiyle marketler zincirlerine bağışta bulunması talimatı verildiğini öğrendik" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Ramazan ayında organize sanayi bölgelerine (OSB) gönderdiği yazıyla bağış baskısı yaptığı yönündeki iddiaları TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesiyle gündeme taşıdı.

Tarhan, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan OSB'lere yazılan yazı ile rakamları da belirtilmek suretiyle marketler zincirlerine bağışta bulunması talimatı verildiğini öğrendik. Türkiye'de 363 OSB var. Bu OSB'ler kendileri bağış yapma yetkisini haiz değiller. OSB'ler Bakanlık talimatı ve onayıyla bağış yapabiliyorlar. 363 OSB'den ne kadar bağış toplandı bilinmiyor. Bu bağışlarla hangi marketten ne kadarlık yardım kartı dağıtımı yapıldı. Buna dair bilgi olmadığı gibi, yardımların kime dağıtıldığını da bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“SANAYİCİLERDEN HARAÇ KESİLİYOR, YANDAŞ MARKETLERE KAYNAK AKTARILIYOR”

Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın cevaplamasını istediği sorularda, yapılan bağışlara ve dağıtılan yardım kartlarına ilişkin bilgi isteyen Tarhan, şunları söyledi:

* Sanayicinin son dönemde artan maliyetler altında ezildiğini görmezden gelen Bakanlık, Ocak ayında enerji krizinde de sanayicinin yanında duramamış ve üretim adeta durma noktasına gelmişti. Büyük bir krizle kendi kendilerine mücadele etmeleri beklenen OSB'lere bir de bağış baskısı kurulmasını kabul edilemez.

* Sanayicinin desteklenmeye ihtiyacı var. Ama Bakanlık sanayiciye destek paketi açıklamak yerine, adeta sanayiciyi haraca başlamış durumda. Üstelik OSB'lerden toplanan bağışlar yandaş marketlere kaynak aktarılıyor.

* Bakanlığın görevi OSB'lerden bağış toplayarak bu bağışları yandaşları üzerinden dağıtmak mı? Bunun için bir ekip mi kurdular bunun da açıklanmasını talep ediyoruz.