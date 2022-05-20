Para bitti, Hazine arazilerini parsel parsel satıyorlar

Kur garantili mevduat sahipleriyle borçlanma faizlerine para yetiştiremeyen hükümet kaynak bulmak için Hazine arsalarının satışını hızlandırdı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya olmak üzere mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 17 farklı ildeki 243 arsa Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildi.

Erdoğan SÜZER

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, satılacak arsaların yer aldığı uzun listede Maliye Hazinesi'nin yanı sıra Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait Datça'daki 2 arsa da bulunuyor. Karara göre, özelleştirme kapsam ve programına alınan toplam 243 parça değerli arsanın satış yöntemi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) kapsamlı bir çalışma yapacak. Çalışmanın ardından tüm arsalar satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi veya işletme hakkının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte uygulanarak özelleştirilecek.

ŞEHİRLERİN DEĞERLİ BÖLGELERİ

Arsa satışından elde edilen paranın bir bölümü özelleştirme masraflarına ayrıldıktan sonra geriye kalan tutar Hazine'ye aktarılacak. Satılacak arsalar, hükümetin bugüne kadarki arsa satışları arasında en büyük paketlerden birini oluşturuyor. Söz konusu arsalar pok çok şehrin en değerli yerlerinde bulunuyor.