Paramız son 4 yılda 25 kat değersizleşti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) vadesinde ödenmediği için riskli hale gelen kredilerin donuk kredi kapsamına alınmasını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gitti. Yönetmelik değişikliğiyle 2018 yılından bu yana 100 lira ve altındaki ödenmemiş kredileri donuk alacak kapsamına alıp almamakta serbest olan bankalar için bu tutar 2 bin 500 liraya çıkarıldı. Böylece donuk kredi konusunda bankalara sağlanan serbesti tutarı 4 yılda 25 kat artırılmış oldu.

Erdoğan SÜZER

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KRİZİN GELDİĞİ NOKTA

Tüketici kredilerinde ise bu tutar 500 lira oldu. Buna göre bankalar donuk alacak kapsamına almayacakları 2 bin 500 lira ve altındaki vadesinde ödenememiş krediler için karşılık ayırmak zorunda kalmayacak. Kararı değerlendiren bankacılık uzmanları, “100 liralık sınır bir anda 2 bin 500 liraya çıkarıldığına göre demek ki paramız 4 yılda 25 kat değersizleşmiş. Ekonomik krizin geldiği noktayı çok iyi ifade ediyor” yorumunda bulundular.

Tüketici kredilerinde eşik tutar 500 TL olacak

Yeni yönetmeliğe göre, bir borçludan olan 2 bin 500 TL ve altındaki toplam alacak tutarının donuk alacak olarak sınıflandırılması bankanın ihtiyatında olacak. Ancak, bu tutar borçlunun borçlarının yüzde 1'ini geçemeyecek. Tüketici kredileri bakımından eşik tutar 500 TL olarak uygulanacak. Eşik tutarlar her yıl üretici fiyatları endeksindeki (ÜFE) artış oranı kadar ocak ayında artırılacak.