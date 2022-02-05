Patlıcanın tanesi 8,23, salatalığın tanesi 5,98 TL

Geçen ay 225 gramlık bir adet salatalık için 3.63 TL ödenirken, bu ay 5.98 TL ödeniyor. Aynı dönemde bir adet patlıcan 4.88 TL iken 8.23 TL'ye çıktı. Toplam 9 kalemlik taneyle alışverişe ise geçen ay 26.86 TL ödenirken, bu ay 40.98 TL ödendi.

Batuhan SERİM

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Zirve yapan hayat pahalılığı, vatandaşların kiloyla aldıkları meyve-sebzeleri gramla hatta taneyle almalarına neden oluyor.

Artık pazarlarda yarım kilo fiyatlarının yazılı olduğu etiketler, hatta çeyrek olarak satılan sebzeler yer alıyor.

Ekonomik darboğazla mücadele eden vatandaşlar da yapabildiği kadar alışverişini daha ucuza getirmeye çalışıyor; kendinin, çocuğunun, torununun yiyeceğinden kısmak zorunda kalıyor.

‘ENFLASYON DÜŞECEK’ DENİLDİKÇE FİYATLAR ARTIYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkilileri yıllardır olduğu gibi özellikle son 1 aydır sık sık, enflasyonun ve fiyatların düşeceğini söylüyor ancak fiyatlar düşmek yerine artmaya devam ediyor. Etiketi gören vatandaşlar da iktidar cephesinden bu yönde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTIĞI SIRADA…

Erdoğan'ın Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda, “20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları etkisiz hale getirdik. Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz.” açıklamasını yaptı. SÖZCÜ muhabiri de aynı hafta İstanbul Şişli'de bir markette taneyle gıda, meyve-sebze alışverişi yaptı.

23 GÜNDE 14 LİRALIK ARTIŞ

Sepette, toplamda sadece 9 çeşit üründen 1'er tane yer aldı. 10 Ocak’ta yaklaşık aynı miktarlarda aldığı ürünler 26.86 TL tutarken, bu hafta aynı sepet 40.98 TL tuttu. Tane sepetimizdeki zam şampiyonları patlıcan, salatalık, sivri biber ve domates oldu. Şubat’ın ilk haftasında aldığımız ürünler, gramajları ve fiyatları ise şöyle:

1 adet (250 gram) kemer patlıcan: 8.23 TL

1 adet (250 gram) hıyar: 5.98 TL

1 kare dilim (86 gram) beyaz peynir: 3.83 TL

1 adet (22 gram) gün kurusu kuru kayısı: 1.98 TL

1 adet (140 gram) sivri biber: 3.63 TL

1 adet (155 gram) yerli muz: 1.84 TL

1 adet (300 gram) domates: 5.97 TL

1 adet (440 gram) nar: 7.02 TL

1 adet (360 gram) portakal: 2.50 TL

10 Ocak'ta ise fiyatlar şöyleydi:

1 adet (245 gram) kemer patlıcan: 4.88 TL

1 adet (215 gram) hıyar: 3.63 TL

1 kare dilim (86 gram) beyaz peynir: 3.26 TL

1 adet (14 gram) gün kurusu kuru kayısı: 1.40 TL

1 adet (120 gram) sivri biber: 0.37 TL

1 adet (160 gram) yerli muz: 2.55 TL

1 adet (300 gram) domates: 1.46 TL

1 adet (495 gram) nar: 6.41 TL

1 adet (375 gram) portakal: 0.70 TL

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