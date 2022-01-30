Pazarda tere bile 10 TL oldu, son fiyatlar vatandaşı korkuttu

İktidar sözcüleri sık sık dolardaki köpüğün alındığını, fiyatlardaki köpüğün de alınacağını dile getirirken çarşı pazardaki fiyatlar hem vatandaşı hem pazarcıyı korkutuyor. En ucuz ürünlerden olan maydanozun demedi 5 TL'ye, tere bağı 10 TL'ye ulaştı. Kırmızı biberin kilosunun 20 TL, fasulyenin kilosunun 30 TL'ye çıktığı görüldü.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Artan enflasyon, döviz kurunun yükselmesi, akaryakıta yapılan zamlar, kar yağışı nedeniyle paralı otoyollarda yaşanan sorunlar da eklenince pazarda alışveriş yapmak bile lüks oldu.

Semt pazarlarında sebze ve meyvenin her geçen gün yükselmesi vatandaşı zor durumda bırakıyor. Vatandaş fiyatları görünce şoke oluyor, pazarları adeta müze dolaşır gibi gezip evine dönüyor.

İstanbul Ataşehir’deki semt pazarında terenin 10 TL’ye ulaştığı ve yeşil sebzelerdeki rekor artışta ilk sıralarda yer aldığı görüldü.

15 TL’den satılan ıspanağın, 10 TL’den satılan pırasanın, 25 TL’den satılan yeşil biberin yanına yaklaşılmadı.

Kilosu 70 TL'den satılan kestaneyi ise vatandaşlar izlemekle yetindi.

FİYAT ARTIŞINI PARALI OTOYOLLAR DA KÖRÜKLEDİ

Fiyat artışına kar yağışının eklenmesi, Kuzey Marmara Otoyolu ile Bolu Dağı geçişlerinde yaşanan trafik sorunları, İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan otoyolların kar yağışı nedeniyle bir süre kapalı kalması ve kente girişlerin durdurulması, pazardaki meyve ve sebzenin fiyatını etkiledi.

EN UCUZU 5 TL İLE MAYDANOZ

İstanbul Ataşehir semt pazarında terenin demedi 10 TL'den satılırken, tezgahlardaki en ucuz ürün 5 TL ile maydanoz oldu. Ispanak 15 TL ile fiyatı en çok artan sebzelerden olurken, yeşil biber ve salatalık 25 TL'den alıcısını bekledi.

KESTANE KİLO 70 TL

Tezgahlarda pahalılığıyla dikkat çeken başlıca sebze-meyveler ise şunlardı: Çengelköy salatalık kilosu 25 TL, biber kilosu 25 TL, brokoli kilosu 15 TL, ıspanak kilosu 15 TL, pırasa kilosu 10 TL, kıvırcık adet 8 TL, deveci armut kilosu 15 TL. kestane kilosu 70 TL,

Tere bağı 10 TL, maydanoz demeti 5 TL, havuç kilosu 10 TL, dolma biber kilosu 20 TL, kırmızı biber kilosu 20 TL, çalı fasulye kilosu 30 TL, karnabaharın kilosu 10 TL, portakalın kilosu 6 TL, kırmızı elmanın kilosu da 6.5 TL.

ERDOĞAN ‘ENFLASYON DA İNECEK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak dün Giresun’da halka seslendiği konuşmasında, “Faizle mücadelemi biliyorsunuz. Faizi indireceğiz ve indiriyoruz. Bilin ki enflasyon da inecek. Daha düşecek” demişti.