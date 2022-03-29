‘Peşkeş’ iddiasında bulunulmuştu: Milyarlık ihale ikinci kez ertelendi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un yandaş şirketlere peşkeş çekileceği iddiasında bulunduğu Maden ilçesi Kısabekir köyündeki bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir maden rezervlerinin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ihale 4 Nisan'a ertelenmişti. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ihale şartnamesinde yapılacak değişiklikler ve ilaveler kapsamında ihalenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Maden ilçesinin Kısabekir Köyü'nde bulunan bakır, kobalt, kurşun, çinko ve demir madenleri rezervlerin çıkarılması ve işletilmesi ile ilgili yapılacak ve toplamda 2 milyara mâl olacak ihalede yandaş şirketlere peşkeş çekileceğine dair iddiaların olduğuna dikkat çekmesinin ardından AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, maden ihalesinin 4 Nisan tarihine ertelendiği açıklanmıştı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ihale şartnamesinde yapılacak değişiklikler ve ilaveler kapsamında ihalenin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “232. ihale grubunda ihale edilmek üzere ilan edilen Elazığ-Adıyaman illeri dahilinde bulunan sahanın 04.04.2022 tarihinde yapılacak ihalesi evraklarında ve şartnamede yapılacak değişiklik ve ilaveler kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.

CHP’Lİ VEKİL ŞARTNAMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

İhalenin şartnamesinde düzenlemeler yapılması gerektiğine belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, ihalenin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi uyarısında bulunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu ihaleyi isteyen firmaların engellenme riski var. Bizim buradaki önerimiz, kamu- özel sektör ortaklığı gerçekleştirilerek bu sahanın işletilmesidir. Karadeniz'de bulunan doğalgaz Maden'de bulunan rezervden ülke ekonomisine daha az katkı sağlayacak bir kaynak.

* Buranın birilerine peşkeş çekilmesinin önüne geçilmelidir. Adıyaman'daki saha ayrı bir ihalenin konusu yapılmalıdır, Maden'deki saha ayrı ihale konu olmalıdır. Bu sahalardaki milli servet de kamu-özel ortalığı ile işletilip ülke ekonomisine kazandırılmalıdır.

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