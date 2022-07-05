Petrol fiyatlarında sert düşüş

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından yükselişe geçen petrol fiyatları bugün yüzde 10 geriledi. ABD merkezli finans devi Citigroup, bugün talebi felce uğratacak bir durgunluk yaşanırsa ham petrolün varil fiyatının yıl sonunda 65 dolara, 2023'ün sonunda da 45 dolara kadar düşebileceği tahmininde bulunmuştu.

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Ham petrol için gösterge fiyat işlevi gören brent tipi ham petrol bugün yüzde 10'a yakın gerileyerek 101 dolara indi. Batı Teksas tipi ham petrol yüzde 9,16 düşüşle varil başına 99 dolara kadar geriledi.

Rusya-Ukrayna savaşı petrol fiyatlarında bu yıl ciddi bir artış yaşanmasına neden olmuş ancak ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere birçok merkez bankasının faiz artırımına gitmesi durgunluk beklentisinin tırmanmasına yol açmıştı. Resesyon beklentisi, uzun vadede petrol fiyatlarında düşüş yaşanabileceği tahminlerini beraberinde getirdi.

Citi Research bugün yayınladığı raporda, küresel bir resesyonun yaşanması durumunda petrol fiyatlarında çok keskin düşüşler yaşanacağını öngördü.

Resesyona girilmesi halinde ham petrol fiyatının 2022 sonuna kadar 65 dolar/varile gerileyeceğini öngören Citi, OPEC+’dan bir müdahale gelmez ise 2023 sonu için fiyat beklentisini de 45 dolar/varil olarak ortaya koydu.

Raporda cari piyasa şartları altında belirlediği fiyat tahminlerine de yer veren Citi, 2022 üçüncü çeyrekte Batı Teksas petrolünde ortalama fiyatın 94 dolar olacağını, yüksek fiyatların talebi zayıflatmaya devam etmesiyle fiyatın dördüncü çeyrekte 81 dolar/varile gerileyeceğini öngördü.

Citi’nin Batı Teksas petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat beklentisi 95 dolar/varil olurken, 2023 yılında ortalama fiyatın 72 dolar/varile gerilemesini beklediğini belirtti.

BRENT PETROL TAHMİNİ

Brent petrolü için 2022 üçüncü çeyrek ortalama fiyat tahminini 99 dolar/varil olarak duyuran ve dördüncü çeyrekte ortalama fiyatın 85 dolar/varile gerileyeceğini tahmin eden Citi, 2022 yılının tamamı için ortalama fiyat beklentisini 98 dolar, 2023 için ortalama fiyat tahminin 75 dolar olarak duyurdu.

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