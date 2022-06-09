Petrol fiyatlarında yükseliş durmuyor

Petrol fiyatlarında tırmanış sürüyor. 120 doların üzerindeki yukarı yönlü seyrine devam eden petroldeki yükseliş akaryakıt başta olmak üzere pek çok ürünün fiyatını da etkiliyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşının ardından başlayan sert yükseliş, Çin’in corona virüsü kısıtlamalarını kaldırmasının ardından 120 doların üzerindeki seyrine devam etti.

Petrol fiyatları, Çin’in mayıs ihracat verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yükselerek 13 haftanın zirvesine yakın seyretti. Sonrasında Şanghay’da yeniden uygulamaya alınan tecrit önlemleri kazanımları sınırladı.

ABD’DE STOKLAR DÜŞÜK SEVİYEDE

Bununla birlikte ABD akaryakıt piyasasındaki sıkışma da petrol fiyatlarını etkilemeye devam etti. Ülkede akaryakıt fiyatlarındaki rekor seviyeler sürerken petrol fiyatındaki artışın akaryakıt istasyonlarına yansımasıyla birlikte ABD’de benzinin galon (1 galon=3,78 litre) fiyatı, 5 doların üstüne tırmandı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıklamasına göre ham petrol stokları mart başından bu yana en düşük seviyede bulunurken akaryakıt stokları ise 8 yılın en düşük seviyesini gördü.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Bu gelişmelerle birlikte Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyat yüzde 0,3 artarak 124 dolara yükseldi. ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0,2 yükselerek 122,3 dolara yükseldi.

Her iki gösterge de 8 Mart’tan bu yana en yüksek seviyelerde bulunurken 2008’de görülen seviyelere denk.

KORKUTAN TAHMİNLER

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Çin'in canlanan talebi ve Rus petrolündeki arz sorunları ile küresel ham petrol stoklarının yeniden inşa edilmesi gerekliliği nedeniyle petrol fiyatlarının artacağını öngördü.

Damien Courvalin ve Jeffrey Currie'in aralarında bulunduğu analistler 6 Haziran tarihli notta “Küresel stokların 2023 sonuna kadar normale dönmesi için Brent ham petrolünün temmuz ayından itibaren 12 ay içinde varil başına ortalama 135 dolar olması gerekli” dedi. Bu rakam bankanın önceki tahmininden 10 dolar fazla oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) de 2022 Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yükseltti. EIA’nın haziran raporunda bu yıl için Brent ham petrolün ortalama varil fiyatı 103 dolardan 107 dolara yükseltildi. WTI ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için ortalama 102,47 dolar olacağı öngörüldü.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Petrol ürünlerinin fiyatlarındaki artış akaryakıta da yansıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ise enflasyonla boğuşan küresel piyasaları zor durumda bırakıyor. Akaryakıtın yükselmesi sonucu halihazırda zor durumda olan lojistik sektöründe maliyetlerin artması tüketici fiyatlarını da yukarı yönlü baskılıyor.

Petrol fiyatları, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

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