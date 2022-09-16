Petrol üçüncü haftalık kaybına hazırlanıyor

Petrol fiyatları, ekonomik durgunluk endişelerinin artması, Çin'de devam eden kısıtlamalar ve değer kazanan ABD dolarının etkisiyle art arda üçüncü haftalık kaybına hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Petrol, kötüleşen küresel ekonomik ortamda talep endişelerinin artması ve yükselen ABD dolarının ham petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirmesiyle art arda üçüncü haftalık kaybına hazırlanıyor.

Petrol piyasasında ABD Merkez Bankası’nın şahin politikaya devam edeceği yönündeki tahminler ve resesyon riski arttı. Olası bir resesyonun petrol tüketimini etkileyeceği beklentileri ise fiyatları negatif etkiledi.

Öte yandan enerji krizinin Avrupa’da yarattığı durgunluk riski ve Çin ekonomisindeki sorunlar da petrol talebinin düşeceği yönündeki beklentileri artırdı.

PETROL SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERDE

Böylece resesyon korkularının yarattığı fiyat düşüşü Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından büyük sıçrama yaratan petroldeki tüm kazanımları tersine çevirmiş oldu. Bu nedenle petrol fiyatlarının iki yıl sonra ilk kez üç aylık bir kayıp yaşaması bekleniyor.

Brent petrolü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından mart ayı başlarında 120 doların üstünde zirve yapmıştı. Petrol fiyatları yıl içinde gördüğü zirveden bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

Uzmanlar petrolün önümüzdeki birkaç ay içinde daha da düşmesini bekliyor. Ancak ekonomiler toparlandıkça ve Rus ham petrolünde arz kısıtlandıkça fiyatların gelecek yıl tekrar artabileceği belirtiliyor.

Brent petrol haftanın son gününde varil başına 91,1 dolardan işlem görürken Batı Teksas ham petrolü 85,33 dolardan işlem gördü.

EKONOMİDE ARTAN RİSKLER FİYATLARI BASKILIYOR

Yatırımcılar ekonomik görünüm için beklentilerini revize ettikçe küresel hisse senetleri ve emtialar geri çekilirken küresel finans şirketleri de bu hafta yaptıkları değerlendirmelerde yükselen risklere işaret etti.

ING grup emtia stratejisi başkanı Warren Patterson konu ile ilgili değerlendirmesinde, “Petrol piyasası, Çin’in talep endişeleri devam ederken büyük ölçüde olumsuz seyretmeye devam ediyor” dedi. Patterson, “ABD dolarının güçlenmesi daha şahin bir Fed beklentileriyle birleştiğinde, emtiaların büyük kısmına pek yardımcı olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

BANKALAR FİYAT TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Fiyat düşüşü nedeniyle bankalardan da çeşitli uyarılar geldi. Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered, küresel petrol piyasasının bu çeyrekte ciddi sorunlar yaşayabileceğini belirtirken Morgan Stanley ve UBS Grup, büyük ekonomilerde artan durgunluk korkuları arasında kısa vadeli tahminlerini düşürdü.

Morgan Stanley üçüncü çeyrek için fiyat görünümünü varil başına 12 dolar azaltarak 98 dolara ve dördüncü çeyrek için 95 dolara düştü. UBS ise Brent için yıl sonu tahminini Çin'deki karantinalar ve Rusya'nın hala yüksek olan ihracatı nedeniyle varil başına 15 dolar düşürerek 110 dolara indirdiğini söyledi.

AKARYAKIT FİYATLARINA DA YANSIYOR

Petrol fiyatları, Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının değişmesi durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da değişiyor.

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