Petrole çifte kıskaç

Petrol fiyatları, Çin'deki corona virüs kısıtlamalarının getirdiği talep endişeleri nedeniyle düştü. Ancak AB'nin Rusya'ya petrol ambargosu uygulayacağı haberleri fiyatları yukarı yönlü baskılamayı sürdürdü.

Sozcu.com.tr

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Petrol fiyatları Çin’deki corona virüs kısıtlamaları yüzünden düşerken Rusya’ya yönelik petrol ambargosu haberleri fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Brent petrol, haftanın ilk işlem gününe yüzde 1 kayıpla başlarken varil başına 106 dolardan işlem gördü. Batı Teksas ham petrolü ise haftaya yüzde 0,5 kayıpla başlarken varil başına 104 dolardan işlem gördü.

PETROLDE ÇİN ETKİSİ

Çin’in 26 milyon nüfuslu Şanghay bölgesinde 28 Mart’ta ilan edilen ‘kademeli’ kapanmanın vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılması petrolde talep yönlü endişelerin artmasına ve fiyatların aşağı yönlü çekilmesine sebep olmuştu.

Çin şu anda dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunuyor. Çin’de kapanmaların yaygınlaşması ise petrol tüketimine büyük bir darbe vurulması anlamına geliyor.

Karantinanın beşinci haftasında olan Şanhgay’da, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı açıklanmıştı. Bununla birlikte nüfusu 21 milyonu aşan Pekin’de de Şanghay’dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

RUS PETROLÜNE AMBARGO HAZIRLIĞI

Çin’de kısıtlamalar sürerken piyasaları sarsan bir başka gelişme de Avrupa Birliği’nin Rusya’ya dönük petrol ambargosu hazırlıkları oldu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova'ya uygulanan ekonomik yaptırımlara yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Bloomberg'in konuya hakim bazı kaynaklardan aktardığına göre, AB kademeli ithalat kısıtlamalarıyla birlikte yıl sonuna kadar Rus petrolünü yasaklamayı teklif etmeye hazırlanıyor.

EN BÜYÜK ÜRETİCİLERDEN

Müzakerelerden Rusya aleyhine sonuç çıkması halinde halihazırda yüksek olan petrol ve akaryakıt fiyatları daha da artabilir. Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Rusya'nın her gün ihraç ettiği yaklaşık beş milyon varil ham petrolün yarısından fazlası Avrupa'ya gidiyor.

Bu nedenle yaptırımların ardından AB üyesi ülkelerde halihazırda yüksek olan enerji fiyatları daha da artabilir. Rus gazı, AB'nin doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Petrol akışının kesilmesi durumunda özellikle İtalya ve Almanya çok zor durumda kalabilir.

AKARYAKIT FİYATLARINI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Petrol piyasası bu gelişmeleri izlerken fiyatlardaki hareketler akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Petrol piyasasındaki hareketlerin yurt içinde de pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Petrol fiyatları, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının doğrudan belirlenmesinde önemli bir etken. Tamamlanmış petrol ürünleri ham petrolden rafine edildiği için, ham petrolün fiyatının artması durumunda tüm tamamlanmış ürünlerin fiyatları da artıyor.

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