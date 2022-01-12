Pide de lüks oldu

Un fiyatlarının artması pide fiyatlarını da katladı. Pide ustası Latif Kurnaz, Sözcü WEB TV’ye yaptığı açıklamada, "Geçen sene çuvalını 150 liraya aldığımız un, bu sene 420 liraya çıktı. Kıymadan, kaşara kadar her şey zamlandı. Nereye kadar dayanırız, bilmiyorum" dedi. En ucuz pide esnaf lokantalarında bile 25 lira oldu. Pastırmalı kaşarlı pidenin fiyatı ise uçtu ve 59 liraya yükseldi. Lahmacun da 11 liradan 15-20 liraya çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM / ANKARA

Un fiyatlarının artması pide fiyatlarını da katladı. Ankaralı pide ustası ve pide lokantası işletmecisi Latif Kurnaz, Sözcü WEB TV'ye yaptığı açıklamada, “Geçen sene çuvalını 150 liraya aldığımız un, bu sene 420 liraya çıktı. Kıymadan, kaşara kadar her şey zamlandı. Dükkan kirası, doğalgaz ve elektrik faturalarımız katlandı. Bu fiyatlar bizi zorluyor, nereye kadar gidecek, biz nereye kadar dayanırız, bilmiyorum” dedi.

Son zamların ardından esnaf lokantalarında bile en ucuz pide 25 lira oldu. Pastırmalı kaşarlı pidenin fiyatı ise uçtu ve 59 liraya kadar yükseldi. Lahmacun da boyutuna göre 11 liradan, 15-25 liraya çıktı. Üç ay öncesine kadar 16 lira olan kıymalı pide, 25 liraya yükseldi. Yumurtalı pide ise 17 lirayken, 27 lira oldu. Kaşarlı pidenin fiyatı da, 19 liradan 30 liraya yükseldi. Kuşbaşılı pide 22 liradan 35 liraya çıktı. Bu fiyatlar lüks semtlerdeki pideci dükkanlarında daha da artıyor. Ünlü pide salonlarında, 30-35 liradan aşağı fiyata pide bulunmuyor.

“MAAŞ ÖDEMEKTE ZORLANIYORUZ”

Pide ustası Kurnaz, ''Geçen sene eti, kıymayı 50 liraya alıyorduk. Bu sene kilosu 80 lira oldu. 60 liralık kuşbaşı 90 liraya çıktı. Aldığımız bütün ürünlere yüzde 100'den fazla zam geldi'' dedi ve şunları söyledi:

“Biz bunu müşteriye de fazla yansıtamıyoruz. Geçen seneki fiyatlarımıza az bir miktar ekledik. Bu şartlar bizi de zorlamaya başladı. Personel maaşını vermekte bile zorlanıyoruz, asgari ücret yükseldi. Personel asgari ücretle de çalışmak istemiyor. Doğalgaz yüzde 130 arttı. Elektrik dersen yine o da çok arttı. 2 bin lira gelen doğalgaz faturamız 3 bin 500 lira oldu. Kaşar alıyorduk, kilosu 30 liraydı. Şimdi 65 lira oldu. Nereye gidiyoruz bilmiyorum.”

İlginizi Çekebilir Memurlardan alınacak yemek parasına zam yapıldı

İlginizi Çekebilir Bir yılda akaryakıta 46 kez zam geldi

İlginizi Çekebilir Zam yağdı tüketici kartlara yüklendi