Polis maaşı zammı belli oldu! 2022’de zamlı polis maaşı ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin belli olması ile polis maaşlarına yapılacak zam da belli oldu. Polis maaşı 9599 lira oldu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

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Aralık ayı enflasyonu beli oldu ve polislerin maaşlarına alacağı zammı belirleyen son altı aylık enflasyon oranı da belirlendi.

POLİS MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerine 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı yapıldı.

Yapılan son zamla ardından öğretmenler 6354 lira, polisler 9599 lira, hemşireler 6733 lira, vaizler ise 6449 lira maaş alacak.

ZAM NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.