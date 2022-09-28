Polis promosyonu ne kadar, kaç TL?

Bankalarla yapılan anlaşma kapsamında emekliler ve çalışanlar maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Kamu kurumlarında çalışanlar, bankalarla yapılan protokollerle 35 bin liraya varan promosyon parası alırken, polisler aylık 300 TL promosyon alabiliyordu. Yapılan görüşmeler sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü 3 yıllık polis promosyonun 27 bin TL olduğunu açıkladı.

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2007 yılında çıkarılan 21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu görevlilerine aylık maaşlarının yatırıldığı bankalar tarafından promosyon ödemesi yapılmasının önü açıldı. 2010 yılındaki 17 numaralı genelgede de, “Banka tarafından verilecek promosyon miktarının tamamı personele dağıtılacaktır” ifadesiyle paranın tamamının çalışanın hakkı olduğu açık ve net bir şekilde vurgulandı. Kamu kurumlarında çalışanlar 30-40 bin liralara varan peşin promosyon parası alırken, 330 bin kişilik bir teşkilattaki polislere aylık sadece 300 TL ödeniyor.

POLİS PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL?

EMNİYET SEN'in başlattığı kampanya büyük destek gördü. Sosyal medyada her gün farklı bir etiketle etkinlikler yapıldı. Daha önce görülmemiş şekilde toplamda 5 milyon civarında tweet atıldı.

50 bin TL promosyon isteyen polislerin Ağustos ayı başından bu yana devam eden mücadelesi bir oranda sonuca ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 3 yıllık promosyon miktarının 27 bin TL olduğunu açıkladı.

Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

EMNİYET SEN BAŞKANI SEZER: 27 BİN TL DEĞİL EN AZ 50 BİN TL OLMALIDIR

EMNİYET SEN Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer 27 bin liralık promosyon protokolünü şöyle değerlendirdi:

Biz bunu kabul etmiyoruz. 200 liradan 27 bin lira peşin ödemeye çıkartılması yüksekmiş gibi gözükebilir ancak çok açık söylüyorum. Ocak ayında, ocak kat sayısında tadil edilmeye muhtaç hale geleceğini görüyoruz.

Çünkü önümüzdeki süreç göz önüne alınmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanının kendi deyimiyle, 2024'lü yıllarda tek rakam enflasyona geri düşme ihtimali varken, gelecek yıl alacağımız yüzde 8 ve yüzde 6 zammın üzerine çok büyük ihtimalle en az yüzde 60 yüzde 70 enflasyon farkı alacağımız ortamda… Yani kısaca bugün aldığımız maaşı 13-14 bin TL olarak kabul edersek, gelecek yıl Temmuz ayında çok çok büyük ihtimalle bu maaş 22-23 bin TL gerçeği önümüzdeyken 3 yıl için 1 maaş verilmiş gibi bir durum ortaya çıkacak.

Bunun esasının şu olması lazımdı. Her yıla 1 maaş yani, bir yılda 13'üncü maaş bizim talebimizdi. Zaten biz 50 bin derken bundan bahsediyorduk. Şimdi bunun 27 bin olarak açıklanması başarılıymış gibi sunanlara inanmıyoruz.

14 Ağustos 2022 tarihinde 9 tweetlik bir dizi ile başlatmış olduğumuz mücadelede EGM’nin bugünkü açıklamasıyla bir sonuç almış oluyoruz. Konunun detayını ileride değerlendireceğiz.

Kavga etmeden, küfür etmeden sadece hakkımızı aradık, aramaya devam edeceğiz.

Anlaşma 3 yıl 27000 lira. Vakıfbank'tan maaş alan sözleşmesi devam eden etmeyen herkesi kapsayacak başka bankalardan devam edenler ise ne yazık ki bu sözleşmeye dahil olamayacak.

Biz bu rakamı kabul etmiyoruz.

“O MÜDÜRLER GİTSİN BU PARAYI BAĞIŞLASIN”

Bu mücadele sırasında bazı müdürler tweet atan memurları tehdit etti. Personelini “promosyonla ilgili mesaj atmayın. Ağır ceza veririm” diyen il emniyet müdürlerine buradan sesleniyorum, ilçe emniyet müdürlerine sesleniyorum. Gidin bu parayı bağışlayın. Kimsesizler yurduna Çocuk Esirgeme Kurumu'na, LÖSEV'e….”

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

“Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18 Mart 2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş. ile imzalanmıştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürü'ne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ”