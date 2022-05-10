Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan müjde yorumu: Her şeyi daha da berbat yaparsınız

Ekonomist Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı konut satışlarına ilişkin paketlere yönelik "Her şeyi daha da berbat yaparsınız" uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşam konut satışlarına ilişkin açıkladığı 3 ayrı krediye Ekonomist Özgür Demirtaş’tan tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Demirtaş, “Açıklanan resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, ucuz krediyle şişirilen ev fiyatlarından insanların yandığı bir ortamda, siz kalkıp yüzde 0.99 faizle bedavaya çuval çuval TL dağıtırsanız, her şeyi daha da berbat yaparsınız” dedi.

Demirtaş, “Daha yanlış bir politika düşünemiyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan, dün akşam yaptığı açıklamada konut satışlarına ilişkin 3 ayrı paket açıklamıştı. Bunların ilki, ilk kez konut alacakların, 2 milyon liraya kadar değere sahip birinci el satın almaları için, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizle kredi verilmesi idi.

İkinci paket birinci ve ikinci el konutları da kapsarken, üçüncü paket ise, inşaat sektörüne yönelik. Mayıs itibarıyla asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projeleri için 20 milyar liralık bir kaynak ayrıldı.

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