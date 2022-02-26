Putin yolu açarsa İdlib’den milyonlarca göçmen gelir!

Erdoğan Toprak, Rusya-Ukrayna savaşının olası etkilerini SÖZCÜ’ye değerlendirdi “Dış politika sağlıklı öngörüler üzerine kurulmalı ve uzun vadeli tedbir alınmalı” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'ya “Küresel ekonomik darbe” diyerek Euro, Paund ve Yen üzerinden işlem yapmasını engelleme planını devreye soktu. Ukrayna-Rusya çatışmasındaki her olumsuz gelişme ise, 2015'deki uçak düşürme krizinde olduğu gibi Türkiye'yi vuracak.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak “Ambargo işe yaramaz Rusya'nın 600 milyar dolar rezervi var'' dedi ve şunları söyledi:

“Bu olay sadece Ukrayna değil. Putin daha önce Özbekistan, Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan ve Kazakistan'da da hakimiyet kurdu, asker yerleştirdi. Belarus'ta seçim kaybeden ismi iş başında tutuyor. Zelinski'yi devirip, Ukrayna'da da Rus hakimiyeti sağlama amacında. Putin 142 milyon nüfus ile emperyal güç olamayacağını gördü, eski SSCB topraklarını kontrolüne alıyor. Putin'in işgali Şubat ayında yapması bile planlı. Avrupa'nın yüzde 40 doğalgazını sağlıyor, vanayı kapatırsa Avrupa donar. ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya Euro, Paund ve Yen üzerinden işlem yapmasını engelleme planı da işe yaramaz.”

RÜŞVET GİBİ S-400 ALDIK

Toprak “İdlib'de Esat karşıtı 3.5 milyon insan var” sözleriyle görünmeyen tehlikeye şu sözleriyle dikkat çekti: “Ruslar Suriye'den çekilirse Esat bunları Türkiye'ye doğru süpürebilir ve yeni bir göç felaketi ile karşı karşıya kalırız. Dış politika sağlıklı öngörüler üzerine kurulmalı ve uzun vadeli tedbir alınmalı.” Uçak düşürmeye karşılık rüşvet gibi S-400 hava savunma sistemi aldığımızı söyleyen Toprak, “Bu sistemi Rusya'ya karşı nasıl kullanacaksınız? Ukrayna işgalini kınıyoruz ama bu öngörüsüzlük ile dış politika olmaz. S-300-400 sistemleriyle stratejik, askeri ve coğrafi olarak kuşatıldık.”

Rusya'ya enerji ve doğalgazda bağımlı olduk

CHP'li Erdoğan Toprak “22 milyar dolarlık Akkuyu NGS ve 16 milyar dolarlık Türk-Akım Boru Hattı Rusya'ya verildi” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemlerde yapılan 20 milyar dolarlık enerji ithalatı ve doğalgazda bağımlıyız. Rusya'dan buğday, tahıl, et ithalatıyla tarımsal ticaret, Türkiye aleyhine döndü. Tarımsal üründe Rus pazarını kaybetmemiz de 5 milyar dolara mal olur. Turizmde büyük oranda Rus turiste bağımlıyız. Petrol 100 doları geçti. Bu arada Rusya ek güç elde ediyor. Rusya son dönemde Dolar rezervini de yüzde 15 arttırıp 600 milyar dolara çıkardı.”