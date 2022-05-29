Putin’den gıda krizi ve yaptırım mesajı

Putin, Macron ve Scholz ile görüşmesinde, Ukrayna limanlarındaki tahılının ihracatının önünü açmaya hazır olduklarını ancak bunun için yaptırımların kaldırılmasını gerektirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’nın milyonlarca tonluk tahılı savaş nedeniyle limanlarda beklerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küresel bir gıda krizine neden olabilecek sorunların nasıl çözülebileceğini ele aldı. Putin yaptırımlar hafifletilirse gübre ve tarım ürünleri ihracatını artırabilecekleri mesajını verdi.

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna'nın ihracat limanlarının Rus işgali nedeniyle kapanmasının ardından ülkenin ihracatı durma noktasına geldi.

Scholz ve Macron, dün Putin’le telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Üç liderin 80 süren görüşmesinde Ukrayna limanlarını abluka altına alınmasıyla şiddetlenebilecek küresel gıda krizi de tartışıldı.

Rus haber ajansı Tass’ın bildirdiğine göre Kremlin, “Karadeniz limanlarından Ukrayna’nın tahıl ihracatı için farklı seçenekler bulmaya yardım etmek için hazırız” dedi. Putin görüşmede ayrıca Batı yaptırımlarının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Putin, geçtiğimiz hafta İtalya Başbakanı Mario Draghi’yle de telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Rusya’nın gıda krizine karşı harekete geçmesi için Batı’nın yaptırımlarının kaldırması gerektiğini söylemişti.

UKRAYNA VE İNGİLTERE GIDA KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün, potansiyel küresel gıda krizi ve Ukrayna’dan tahıl ihracatını yeniden başlatılabilmesinin yollarıyla ilgili görüşme gerçekleştirdi.

İngiliz hükümetinden yapılan basın açıklamasına göre, Johnson telefon görüşmesinde Zelensky’ye, Karadeniz’deki kritik liman Odessa’da yaşanan Rus ablukasını sona erdirmek için G7 ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

20 MİLYON TON TAHIL AMBARLARDA BEKLİYOR

İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna'nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor. Kremlin ise tahıl ihracatına engel olduklarına yönelik iddiaları reddederken bu duruma Batı'nın uyguladığı yaptırımların neden olduğu konusunda ısrarcı.

BM UYARDI

BM Dünya Gıda Programı, Ukrayna’nın tahıl ihracatını engellenmesi nedeniyle dünya çapında milyonlarca insanın artan gıda fiyatları ve açlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise önceki haftalarda, Ukrayna’nın tahıl ihracatını eski haline getirmek için Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile “yoğun temas” içinde olduklarını söyledi.

TÜRKİYE DE DEVREDE

Önceki günlerde Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılması için Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler yürütüldüğünü belirtti.

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna'nın ihracat limanlarının Rus işgali nedeniyle kapanmasının ardından ülkenin ihracatı durma noktasına geldi.

İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna'nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.

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