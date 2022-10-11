Resesyon bekleyen iş dünyasında işçi kıyımları yakın

KPMG’nin Küresel CEO Araştırmasına göre, CEO'ların yüzde 86'sı bir yıl içinde resesyon bekliyor. Yöneticilerin yaklaşık yüzde 40'ı işe alımları durdurduğunu ifade ederken, yüzde 46'sı ise işten çıkartma planladığını ifade etti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan bin 300’den fazla CEO ile yapılan araştırmaya göre her 10 üst düzey yöneticiden 8’i önümüzdeki 12 ay içerisinde bir resesyon bekliyor.

KPMG'nin Küresel CEO Araştırması 2022 sonuçlarına göre, her 5 CEO’dan 4’ü, şirketlerini beklenen resesyona hazırlamak için kısa vadeli dijital dönüşüm stratejilerine ara verdi. Siber güvenliğin de artık en büyük risk içinde yer almadığı belirtildi.

Araştırmaya göre, liderlerin yüzde 58’i hafif ve kısa süreli bir resesyon bekliyor.

Üst düzey yöneticilerin yüzde 14’ü, 2022’nin başlarına kıyasla biraz daha yüksek bir oranla, bugünün en acil endişeleri arasında resesyon konusu olduğunu belirtirken, pandemi yorgunluğu ise yüzde 15 ile listenin başında yer aldı.

İŞTEN ÇIKARMALAR PLANLANIYOR

CEO’ların yüzde 39’u hâlihazırda işe alımları dondurmuş durumda, yüzde 46’sı ise önümüzdeki 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi düşünüyor. Bu nedenle toplu istifaların yavaşlaması bekleniyor.

Bununla birlikte, CEO'ların üç yıllık görüşleri daha iyimser olup sadece yüzde 9’u bu süre zarfında personel sayısını daha fazla azaltmayı planlıyor.

SORUNLAR ARKA ARKAYA GELDİ

Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, pandemi, jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve finansal zorluklar gibi nesilde bir görülen sorunların kısa süre içinde arka arkaya geldiğini belirterek, bu zorlukların yöneticilerin iyimserliklerini olumsuz yönde etkilediğine değindi.

Son yıllarda yaşanan olayların iş dünyası için gerçek bir türbülans yarattığını kaydeden Alsan, “Bu araştırmada ortaya çıkan bulgular, bu olaylarla mücadele eden ve üstesinden gelen yöneticilerin şirketlerinin dayanıklılığına daha fazla güvendikleri ve bugün karşı karşıya olduğumuz gerçek belirsizliklerin bazılarını azaltmaya odaklandıkları konusunda temkinli bir iyimserlik sağlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

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