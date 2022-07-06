Reuters: TCMB sınırsız TL reeskont kredisi kaynağı yaratmaya hazır

Merkez Bankası'nın (TCMB) ihracatçılara sağladığı TL reeskont kredileri için sınırsız kaynak yaratmaya hazır olduğu belirtildi.

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Merkez Bankası’nın (TCMB) ihracatçılara sağladığı ve diğer kredilere göre oldukça düşük maliyette olan TL reeskont kredileri için sınırsız kaynak yaratmaya hazır olduğu belirtildi.

TCMB politikaları hakkında bilgi sahibi bir kaynağın Reuters’a verdiği bilgiler şöyle:

KOBİ’NİN PAYI YÜZDE 5’TEN YÜZDE 25’E ÇIKTI

• TCMB sınırsız TL reeskont kredisi kaynağı yaratmaya hazır; yabancı para cinsi reeskont kredileri TL’ye yönlendiriliyor.

• Reeskont kredisi verilmiyor söylemi doğru değil; kaynakların üretim, istihdam için doğru alana yönlendirilmesi için özen gösteriliyor.

• Reeskontta faiz düştü, vade uzadı; ancak ucuz kredi alıp döviz alanlara kaynak aktarılmıyor.

• Reeskont kredilerinde tarihte ilk defa bugün tüm kullanımların yüzde 68’i KOBİ oldu; stok olarak KOBİ’nin payı yüzde 5’ten yüzde 25’e geldi.

• Reeskont kredilerinde KOBİ’lerin artan payı kredinin tabana yayıldığını gösteriyor, bu eğilim devam edecek. (REUTERS)

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