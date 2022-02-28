Risk yönetiminde sıkıntı yaşanıyor

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Başkanı Tamer Saka, yöneticilerin kriz yönetmeyi iyi bildiğini ancak riskleri öngörmede aynı başarıya sahip olmadığını belirtti.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Pandemi bitiyor derken başlayan savaş, ekonominin tüm aktörleri için yönetilmesi gereken riskleri daha da artırdı. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Tamer Saka, ülkemizde idarecilerin kriz yönetmeyi çok iyi bildiğini ancak riskleri yönetme noktasında ciddi sıkıntı yaşandığını söyledi.

ARTIK ÇOK GEÇ

Saka, “Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ertesi günü büyük bir holdingin bütün gün bu krizi masaya yatırdığını duyduk. Oysaki bu gelişmeleri çok önceden öngörüp alternatif senaryolarla bu riskin yönetilmiş olması gerekiyordu. Artık çok geç, bundan sonrası kriz yönetimi” dedi. Kurumsal yönetimin bu tip risklerin yüksek olduğu dönemlerde ayakta kalmak açısından çok kritik olduğunu vurgulayan Saka, TKYD olarak mentörlük eğitimleri başlattıkları bilgisini verdi.

Ekonomik atılım yapmak mümkün

TKYD Başkanı Tamer Saka, “Türkiye'de şekilsel anlamda kurumsallaşmada sorun yok ama pratikte ciddi sıkıntı var. Açık, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir yönetim her kademede etkin olursa ekonominin atılım yapması işten değil. Kurumsallaşmayı angarya olarak değil bir sıçrama tahtası olarak görmek gerek” dedi.